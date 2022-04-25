明天晴朗悶熱！五一連假變天 南北系統夾殺北部驟降10℃
中央氣象局預報中心預報員林定宜指出，明（26）日天氣狀況與今日類似，各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，西半部地區高溫上看攝氏34度左右，僅花東沿海地區偶有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍稍微縮減到僅剩大台北、東北部地區及各山區，午後外出記得攜帶雨具備用。週三（4/27）將有一波東北風稍微增強，北台灣高溫會略降約攝氏4到5度左右，不過比較明顯的天氣變化將落在五一連假假後半段，也就是下週日到週一（5/1~5/2），屆時北方冷高壓帶來的東北風，與南方熱帶系統發展雙重影響下，預估北部高溫會與這幾天相較會驟降攝氏10度以上，迎風面的北部及東半部地區天氣也不穩定，民眾安排活動要留意天氣變化。
今（25）日白天各地大多晴朗炎熱，屏東三地門下午出現攝氏37.7度高溫，午後嘉義以北山區有對流降雨，部分地區還出現大雷雨。林定宜指出，週二各地依舊晴朗穩定，尤其南高屏地區中午前後不排除有攝氏36度以上的高溫，氣象局也持續發布高溫資訊，包過高雄市及屏東縣進山區或河谷地帶為黃色燈號，可能有連續出現攝氏36度以上高溫的機率，請民眾要多補充水分，中午前將後儘量減少戶外活動。到了週三東北風稍微增強，北部及東北度地區高溫略降到攝氏30度左右，要特別注意的是宜蘭、花蓮及臺東可能有比較明顯的陣雨或雷雨出現，北部地區也有短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，中南部地區高溫仍有攝氏32到34度。
這波東北風預計週四（4/28）白天就會減弱，一直到週五（4/29）白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區要留意有局部短暫陣雨出現。林定宜說，下一波天氣變化會落在週五晚間到週六（4/30）這段期間，受到東北風增強影響，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，氣溫也會稍微下滑。
比較明顯的天氣變化將落在五一連假後半段、也就是下週日到週一這段期間，由於東北風明顯增強，加上屆時菲律賓東方到南海一帶可能有熱帶擾動發展，南北系統交會可能帶來較多的水氣，迎風面的北部及東半部地區將有局部短暫陣雨，其他地區雲量也偏多，山區午後容易有局部短暫陣雨。至於氣溫方面，北台灣高溫會驟降至攝氏21度左右，與這幾天有攝氏30度以上的狀況相較，整天都明顯濕涼，中南部地區高溫也會降到攝氏27到30度，不過目前距離週末還有段時間，後續熱帶擾動發展狀況還有待觀察，氣象局正密切留意。
林定宜提醒，今明兩天受到回暖影響，金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾要留意。