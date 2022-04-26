COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣生產力年損約70億元　禍首竟是異位性皮膚炎?

▲台灣最新一份針對就業中異位性皮膚炎病友的調查顯示，約9成病友工作表現受到影響。（圖／Shutterstock）
▲台灣最新一份針對就業中異位性皮膚炎病友的調查顯示，約9成病友工作表現受到影響。（圖／Shutterstock）

生活消費中心/綜合報導

2022-04-26 08:30:00

你我所習以為常的生活，像是每到畢業季就開始的求職潮，對許多人來說，工作機會處處有；但對異位性皮膚炎病友來說，即使是一份簡單的工作，自己可能也沒有選擇的權利。台灣最新一份針對就業中異位性皮膚炎病友的調查顯示，約9成病友工作表現受到影響，且約1/3病友因近期曾因病情須請假就醫，而造成每年約68億元國家生產力的損失。

我是廣告 請繼續往下閱讀
26歲的重度異位性皮膚炎病友「小城」(化名)，從小飽受疾病時好時壞之苦，發病時體無完膚，皮膚痛如刀割，每次脫衣服就像被撕下一片皮膚，即使艱困畢業後面對夢想的第一份正職工作，也因為疾病發作不得不抱遺憾離職，並在後續2年間連換8份短期工。目前正接受治療的他期待，有效的時間可以維持更久，進而穩定工作；另一名病友林小姐，在過去與異位性皮膚炎共處38年的歲月裡，歷經嘗試偏方、國中遭受同儕關廁所與頭澆冷水的霸凌、罹患憂鬱症、全身體無完膚、6年住院逾35次、皮膚癢到只能坐著睡等辛苦過程，異位性皮膚炎早將人生攪得一團亂，更別提工作了。其實，林小姐有個心願，如果沒有異位性皮膚炎，她說「我想當幼稚園老師！」

▲異位性皮膚炎病友協會
▲近年異位性皮膚炎治療大有進展，且目前也有生物製劑納入健保。（圖／異位性皮膚炎病友協會）

異位性皮膚炎是DALY（失能調整生命年）評估皮膚疾病中最嚴重的病症，不僅影響個人生活品質和健康，更會影響整體國家生產力！異位性皮膚炎病友協會理事長暨台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，近年異位性皮膚炎治療大有進展，且目前也有生物製劑納入健保，呼籲病友不要放棄希望，與醫師充分討論適合個人，且可以長期有效且安全的治療策略，回歸正常生活。

新北市立土城醫院皮膚科科主任楊靜宜指出，異位性皮膚炎的嚴重程度，目前臨床多採「EASI評分標準」，依據皮膚紅腫、抓痕、苔癬化等症狀的分布面積，劃分為3個等級，EASI評分0-6，屬於「輕度」；7-19分屬於「中度」；20-72分則為「重度」。不過，除了病灶面積之外，近年研究也將「生活品質」與「功能性」的影響列為參考指標。美國2018年專家共識提到，異位性皮膚炎病灶侵犯手、腳和頭頸部，同時影響生活品質和功能，也屬於中重度病程。

中重度異位性皮膚炎的反覆發作機率高，約6成成人病友儘管接受治療仍無法妥善控制疾病。這是因為人的免疫系統有Th1和Th2兩種細胞反應，兩者互相拮抗，當Th2過度反應，壓制了Th1原本對抗病毒和細菌的免疫力，就會導致異位性皮膚炎病友本就脆弱的皮脂膜，變得更容易發炎、破皮感染。嚴重時，例如金黃色葡萄球菌大量堆積，甚至容易加重發炎，導致虛弱需住院治療。

對此，中重度異位性皮膚炎病友的標靶治療顯得格外重要！目前健保給付的治療藥物種類多，除了類固醇、口服免疫抑制劑，目前也有生物製劑納入給付。其中口服免疫抑制劑，楊靜宜主任表示，中重度病友使用的療效臨床觀察約4-5成，提醒病友多注意因免疫功能受抑制而產生感染的情況。如果要達到預期療效，可能需高劑量服用，同時注意副作用風險，並定期監測肝腎功能，長期使用者則須要與醫師討論是否有其他風險。
 

▲異位性皮膚炎。（圖／）
▲目前健保給付的治療藥物種類多，除了類固醇、口服免疫抑制劑，目前也有生物製劑納入給付。（圖／異位性皮膚炎病友協會）
相較之下，楊靜宜主任建議中重度病友也考慮生物製劑等標靶治療藥物，生物製劑可以更精準作用於標的，相對的副作用發生率較低，另一方面也能平衡Th1和Th2免疫力，讓受損的皮膚角質細胞有機會再長好，進而提升屏障功能，達到長期安全緩解的目標。

高雄+123　陳其邁：支持居隔縮到「3+4」會把關醫療量能

高雄市今+145確診個案　陳其邁：高雄目前的醫療量能足夠

醫療資訊不對等　醫病糾紛層出不窮　應推行透明化醫療

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.16%57.84%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀