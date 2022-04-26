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台中本土確診+201　國中女足獲全國冠軍驚傳7人染疫

▲台中市五權國中女足隊甫拿下全國金牌，返程前卻發現4名球員和3名教練確診。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
▲台中市五權國中女足隊甫拿下全國金牌，返程前卻發現4名球員和3名教練確診。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-26 10:18:492022-04-26 10:22:30

台中市本土確診人數今衝破200大關，達201例。其中五權國中女足隊22日甫在中等學校足球聯賽拿下全國金牌，返程前驚傳4名球員和3名教練確診；大里一家收治精神病患及老人的長照機構，確診人數增至11人，因病患狀況特殊採就地隔離，由醫護進駐提供必要協助。另阿妹演唱會新增1人，妹迷總確診數達42人。

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台中市教育局長楊振昇表示，4月19日至22日在新北市舉行的全國中等學校足球聯賽11人制，台中市共有4校5隊參與，五權國中女足球隊22日摘下后冠，23日黎明國中男足奪下季軍、惠文高中也獲得高男組金牌。

由於台中是6都唯一要求師生須於比賽完確定快篩陰性，才能返校上課，所有人在啟程回台中前先做快篩，其中3校4隊都是陰性，只五權國中出現陽性，除了4名球員，3名隨隊教練全部染疫，預計明日確診人數將再增加。

五權國中女足隊成立7年，該隊這次共有3名教練、18名選手及5名加油團成員同赴新北，目前全部隔離沒進入校園。楊振昇表示，感染源由衛生局疫調中，雖然全國疫情嚴峻，但全國性比賽涉及未來升學，為兼顧學生權益，不會禁止學生赴外地參賽。

▲台中市今新增確診個案公共場域熱點之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
▲台中市今新增確診個案公共場域熱點之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
▲台中市今新增確診個案公共場域熱點之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
▲台中市今新增確診個案公共場域熱點之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之三。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
▲台中市因學生確診停課學校統計表之三。（圖／台中市政府提供，2022.04.25）
在校園確診群聚部份，朝陽大學有7名同班男同學，日前和一名北部朋友到台南玩，這名北部朋友先確診，7人中的4人也傳出感染。

大里區一名長照機構原有4人確診，今再加7位男住民，年齡介於47到78歲之間。衛生局長曾梓展表示，該機構有87位住民，目前9名確診住民集中在8樓B區，由於該長照機構兼收治老人和思覺失能病患，樣態較複雜，衛生局決定就地隔離，由醫護進駐提供監測及必要協助，天天交替快篩，直到完全沒有確診者為止。

阿妹演唱會新增一名20幾歲的女性服務業人員，累計42例。外界質疑阿妹演唱會已結束近10天，早過了傳染高峰期，為何還有人傳出確診？市長盧秀燕表示，這幾天發現的妹迷個案，多是無症狀或輕症，他們多半因政府宣導才跑去快篩，獲知確診時CT值高、傳染力低。以今天的確診個案為例，她參加4/16的最終場，回推身體稍感不適的日期，已是5天前。

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