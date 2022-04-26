男星斜槓CEO！自爆幕後祕辛　跑票竟是常態

魚丁糸（蘇打綠）在今年2月於小巨蛋舉行「池堂影夜」演唱會，成員阿福、小威近期上節目，除了分享創立魚丁糸後的心境轉變，更透露皆為CEO的兩位如何在斜槓人生中走出自己的路，阿福感慨地說：「都是人生！」
從學生時期成團，再到成立蘇打綠，最後創立了魚丁糸公司，在談到運營一間公司的酸甜苦辣，身為CEO的小威表示一定是團隊分工合作，例如團長阿福是發言人、馨儀負責財務部份，並笑稱阿福是對外出一張嘴，自己就是對內出一張嘴。魚丁糸的人數正好是偶數，如果表決遇到3比3的狀況，CEO該如何調和？小威笑說自己是關鍵的「跑票」角色，常常犧牲自己投靠特定一方，阿福在一旁補充因爲6個人都熟悉彼此，不會像一般董事會出現對立的情況，反而大家決定的方向通常是一致的，鮮少讓小威面臨天人交戰的窘境。
他們也談到正夯的元宇宙，自稱「老Gamer」的小威說：「元宇宙對我來說就是另一個遊戲世界，很容易就能接受。」喜愛玩模擬遊戲的他興奮說道：「如果可以在我有生之年我可以擁有一個虛擬空間，沒事的時候可以在裡面做我想像不到的事，那是多棒的體驗！」至於未來是否有可能在元宇宙看到魚丁糸舉辦虛擬演唱會，小威分享以前看國外虛擬演唱會的經驗，人人都戴著VR眼鏡進場，歌手如山一樣巨大，觀眾就在他腳下跳舞，這種在現實世界中無法實現的形式，只有可能在元宇宙發生。