李妍瑾直播喝醉亂罵廠商　又遭爆「愛跟王思佳比較」

演藝圈最重視說話的藝術，藝人們的言行舉止都會被放大檢視，一不小心就會得罪人，嚴重可能會引發失言風波，而節目《綜藝大熱門》明（25）日就將播出「藝人失言錄」，邀請來賓李妍瑾與經紀人小瑋、苦苓與呂文婉、黃喬歆和小優、詹子晴和經紀人章魚，分享他們在演藝圈「說錯話」的故事。其中李妍瑾就透露經紀人曾找藉口騙製作單位，替她拒絕工作，而經紀人則反爆料李妍瑾開直播都會練罵廠商，且私下愛跟王思佳比較。
向來辛辣、敢言的李妍瑾抱怨經紀人小瑋大小眼：「他就是偏心，從沒收過他送的禮物。」2人有次上節目要進行默契考驗，所以事前都有把生日、喜歡的食物對過，結果一節目上他卻全答錯，電椅一直電，小瑋穿牛仔長褲沒感覺，但李妍瑾穿短褲快被痛死。
李妍瑾爆料先前經紀人騙製作單位她時間不行而推掉通告，最後竟推薦其他藝人，後來通告組直接連絡李妍瑾才被抓包。現在李妍瑾在直播圈殺出一片天，跟經紀人說可以發一些小咖來上通告，但他太愛面子，到現在都沒推人來。而經紀人也有話要說，表示李妍瑾以前上節目至少會RE稿，還能控制她的說話內容，但現在自己做直播，都一邊喝酒一邊亂講，講話大聲也不收斂，每次看了都心驚膽顫，更說李妍瑾有時候罵奧客、罵廠商太超過，當晚就會接到電話，心想「又出事了」，最後還加碼爆料她平時非常愛跟王思佳比較。