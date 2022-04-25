周玉蔻多次採檢惹議！陳時中「舉例子」回應了

資深媒體人周玉蔻日前傳出確診，更自爆北市萬芳醫院醫療團隊曾到府PCR，今天卻改口稱自己PCR為陰性，而萬芳醫院家醫科主任親自登門採檢則引發特權爭議，對此，指揮中心指揮官陳時中表示過去相似案例中，也都會再次採檢。
陳時中表示，以往疫調若發現須釐清的案例，便會複驗原檢體，接著會進行二採甚至到四採，並由區指揮官和地方疫調人員近一步研判是否確診。並舉出例子，先前桃園一名高中生，因為與確診者搭同班公車，因此在媽媽陪同下前往採檢，後續媽媽也一起檢驗，結果女兒陰性、媽媽陽性，但後續確認媽媽沒有其他可能接觸者，故在二、三、四採呈陰性後排除此案。
陳時中則未正面回應是否對周玉蔻繼續複驗，表示「可能不會用以前個案方式做，對她，我不知道，我們還沒訂定」。而萬芳醫院醫師到府採檢是否為疾管署指示，陳時中對此說明，指揮中心只告知有必要釐清，但如何進行皆由地方衛生局和區管進行，若區管認為有必要就透過衛生局去。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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