63歲孫翠鳳「十指發腫黑掉」 舊傷發作躺床三天三夜
63歲孫翠鳳在大愛新戲《紫柏真可大師》飾演一位俠客，性格陽剛，一生行俠仗義，想改變這個世界的苦難卻也無能為力，最後決定出家放下世俗的一切，不為自己，更全心全意的為這個人世間付出，晚年因為冤案在獄中遭到刑求，慨然圓寂，這場戲拍完孫翠鳳十指立刻瘀青，回家躺了三天三夜。
孫翠鳳在一場刑求戲中，除了設計「拶指」的夾手指酷刑，還加碼了被戲迷俗稱「滾筒洗衣機」的身段，把好幾年都沒有表演的武戲戲碼再次搬上螢幕，整個人被抬起來再「左搓右揉、上上下下、前滾後翻」，只要一個人施力沒配合，就容易扭傷，「夾手指」則是把十指縫紮紮實實的用木棒道具用力夾住，這場劇拍完，孫翠鳳十根手指立刻淤青，趕緊冰敷。
孫翠鳳說以現在的年齡跟體力還有膝蓋舊傷，就算超出負荷，只要是對的、能搏得觀眾喝采，也不改拚命三郎的性格，「拚落去就對啊」，演完這場刑求的戲之後，孫翠鳳全身疼痛，回家躺了三天三夜才恢復體力，不過看了回放的影片，自己都覺得很感動。孫翠鳳說只有這樣才能「戲入人心」，也才能知道為什麼佛法能流傳千年依舊受到敬重。
《紫柏真可大師》集合孫翠鳳、女兒陳昭賢、吳米娜、陳昭婷、王婕菱、姜琬宜、陳彥名、高玉珊、章永華，最特別的是還邀請了另一名資深演員林健寰演出歌仔戲處女秀，林健寰算是重溫兒時舊夢，因為他從小就跟著阿公、阿嬤看歌仔戲培養出濃厚興趣，從沒想過人生有一天真的能參與演出歌仔戲。