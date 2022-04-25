無法抗拒的誘惑！大貓也愛肉泥　你推我擠：多給一點啦

養過貓咪的人應該都知道，有些貓咪很喜歡吃零食，尤其貓用肉泥更是會讓牠們感到開心的小零嘴。不過沒想到這個在貓咪界轟動的零食，大貓們竟然也很喜歡，網友們看了都忍不住表示：「肉泥的威力無遠弗屆啊！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲為了了解大貓科動物是否也與家貓一樣熱愛肉泥，保育員拿著肉泥餵白老虎，立刻引起牠的興趣。（圖／YT帳號futabaNET【公式】）為了測試肉泥到底有多美味，日本一間貓咪雙周刊雜誌《Weekly Nyan Mass》進行了一項特別企劃，就是測試看看大貓科動物是否也無法抗拒肉泥的誘惑！工作人員到了動物園，先由保育員將肉泥拿給白老虎，果然牠陶醉地在籠子前大口大口舔舐著肉泥條。爾後保育員也讓孟加拉虎嘗試看看，如同白老虎的反應一樣，牠也乖乖地待在籠子前盡情地品嚐著。輪到森林之王的獅子，母獅一口一口細細品味著這從沒遇過的美味，而另一頭母獅也陶醉在其中，但沒想到這時一頭公獅硬擠過來想要「插隊」，經過一番你推我擠之後，仍敵不過母獅對肉泥的渴望，只好悻悻然地走到一旁焦急地等待去。▲白老虎大口大口舔著肉泥，相當陶醉。（圖／YT帳號futabaNET【公式】）▲孟加拉虎也相當喜愛。（圖／YT帳號futabaNET【公式】）▲這頭母獅則是優雅地慢慢吃著。（圖／YT帳號futabaNET【公式】）▲換另一頭母獅歪著頭舔著肉泥，沒想到……（圖／YT帳號futabaNET【公式】）▲一旁的公獅竟然也擠過來搶！（圖／YT帳號futabaNET【公式】）▲公獅：拜託給我一點啦～人家也好想吃喔！（圖／YT帳號futabaNET【公式】）雖然這支影片是在2018年所拍攝的，不過至今已累積超過221萬人次觀看，許多網友都留言笑說：「每一隻大貓舔肉泥時都很溫柔」、「即使是兇猛的獅子老虎，在肉泥面前也只是一隻小貓咪」、「公獅搶肉泥的模樣好可愛」、「肉泥真的無貓能敵」、「以後保育員可以用肉泥訓練大貓（喂）」、「看牠們舔肉泥的模樣好療癒喔」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）小獅子肉球擋住媽的臉！嘴巴「嘖嘖」吸手指：我寶寶啦獵豹也愛吸手指？ 超萌大貓邊吸邊呼嚕：我是寶寶啊！奴才摸摸！下秒黑貓主子咬袖口「抱緊處理」：鼻要走