邱琦雯小孩被送養淚崩！委屈人生似烏魚「痛到要心碎」

台視電視劇《美麗人生》中飾演苦命童養媳「張玉琴」的邱琦雯，和老公王振復共同養育了兩個孩子，最近又意外懷上一胎，因家中經濟負擔大，老公提議將孩子送養。她身為母親百般不願，私下偷當洗衣工想賺外快養活孩子，無奈老公不願意她做粗活，堅持要將小孩送走。邱琦雯傷心又難過得委屈哭倒在地！





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▲《美麗人生》邱琦雯和王振復飾演貧苦夫妻檔。（圖／台視提供）

邱琦雯在劇中除了要顧雜貨店，還要殺魚取烏魚子拿去賣，她認為劇中把「張玉琴」比做烏魚，時間到了肚子剖開就要把小孩送人，劇情將人跟物的比擬在一起的手法，表演起來非常有共鳴，她說：「能想出這樣的暗喻很貼切！」





邱琦雯被老公發現偷接外快大罵一頓之後，難過得跪在地上，哭得聲嘶力竭。她透露，拍攝這場戲時導演希望情緒不要中斷，因此放手讓演員發揮，讓表演方式無設限，邱琦雯說：「這場戲是自己隨著劇本的情緒而跪下，跪在地上的那一剎那，痛到心要碎了。」





▲《美麗人生》劇中把角色和烏魚比擬，孩子一出生就不是自己的。（圖／台視提供）

回想當時已忘記現場的雜音，她感覺心已被掏空，拍攝完回到家整晚都不想說話，甚至連家人在旁說話聲音都會讓她煩躁。她表示：「演玉琴真的很耗神，因為她的戲都很苦，我也連帶被影響，有時整天情緒戲下來特別累，所以收工只想安靜的在自己的空間裡，去把悲傷、負面情緒全部放空，常常持續好幾天，連講話也懶得開口。」





邱琦雯盡力演出也獲得許多迴響，她透露許多粉絲會留言表示同情角色，也有很多人驚艷她拿出完全不同的表演方式，跟以往的角色相比，就像變了另一個人，她欣慰表示：「這對我來說是開心的，因為演出不同的人物，給觀眾覺得演什麼像什麼的感覺，是我表演的成就感與動力！」《美麗人生》每周一至周五晚間8點於台視播出。



