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NBA／KD砍39分無用！籃網0:4遭到綠軍橫掃　首輪出局

▲Kevin Durant遭到包夾。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant遭到包夾。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-26 09:34:40

布魯克林籃網今(26)日背水一戰對決波士頓塞爾提克，雙方激戰到末節，籃網在落後之下展開猛烈反撲，但最終還是以112:116輸球，無法挽救這個失敗的賽季，在首輪系列賽以0:4遭到橫掃。

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上一場結束後Durant認為自己想太多、打得太猶豫，而他此役也將此檢討結果貫徹在比賽內容上，首節就出手7次、得到11分，不過塞爾提克多點開花，有8名球員有得分紀錄，該節打完以30:26領先。

次節Durant維持手感，又拿下了9分，上半場打完已經得到了20分，籃網全隊的團隊命中率51.4%，也優於塞爾提克的43.5%，不過半場打完他們卻以50:58落後，主因在於進攻籃板以1:6落後，而且罰球命中率不佳，13罰僅6中。

易籃再戰後，籃網數次進逼，但塞爾提克都能有效回擊，客隊依舊維持著體型優勢，這讓他們在防守和籃板上處於劣勢，分數反而越拉越開，三節打完將分差擴大到12分。

末節Curry連進2球，籃網打出一波6:0小高潮，暫停後塞爾提克靠Jayson Tatum連續得分止血，雙方開始在6分的分差上不斷拉鋸，接著Tatum進攻犯規、犯滿畢業離場，留下29分5助攻的數據。

最後2分30秒的戰爭，Kyrie Irving投進三分，接著波士頓發生掉球失誤，Durant騎馬射箭命中，雙方只剩1分差。但接著Marcus Smart切入假動作晃過防守者後得分。比賽最後22.2秒，雙方差3分，Durant站上罰球線，他兩罰僅一中，綠軍快攻、Al Horford上籃得分，比賽就此底定。

Durant這一場果真大量出手，積極搶攻，不過31投13中的命中率，卻有些不理想，總計得到36分9助攻7籃板的數據，Irving攻下20分，Seth Curry投進5三分、得到23分。

塞爾提克方面，除了Tatum之外，Jaylen Brown攻下22分8籃板，Smart攻下20分11助攻，Horford拿到13分，G.Williams拿到14分，全隊有5人得分上雙。

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