NBA／KD砍39分無用！籃網0:4遭到綠軍橫掃　首輪出局

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次節Durant維持手感，又拿下了9分，上半場打完已經得到了20分，籃網全隊的團隊命中率51.4%，也優於塞爾提克的43.5%，不過半場打完他們卻以50:58落後，主因在於進攻籃板以1:6落後，而且罰球命中率不佳，13罰僅6中。
易籃再戰後，籃網數次進逼，但塞爾提克都能有效回擊，客隊依舊維持著體型優勢，這讓他們在防守和籃板上處於劣勢，分數反而越拉越開，三節打完將分差擴大到12分。
末節Curry連進2球，籃網打出一波6:0小高潮，暫停後塞爾提克靠Jayson Tatum連續得分止血，雙方開始在6分的分差上不斷拉鋸，接著Tatum進攻犯規、犯滿畢業離場，留下29分5助攻的數據。
最後2分30秒的戰爭，Kyrie Irving投進三分，接著波士頓發生掉球失誤，Durant騎馬射箭命中，雙方只剩1分差。但接著Marcus Smart切入假動作晃過防守者後得分。比賽最後22.2秒，雙方差3分，Durant站上罰球線，他兩罰僅一中，綠軍快攻、Al Horford上籃得分，比賽就此底定。
Durant這一場果真大量出手，積極搶攻，不過31投13中的命中率，卻有些不理想，總計得到36分9助攻7籃板的數據，Irving攻下20分，Seth Curry投進5三分、得到23分。
塞爾提克方面，除了Tatum之外，Jaylen Brown攻下22分8籃板，Smart攻下20分11助攻，Horford拿到13分，G.Williams拿到14分，全隊有5人得分上雙。