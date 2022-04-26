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中共犯台！台灣民意基金會民調：54%不信美軍防衛台灣

▲台灣民意基金會今（26）日公布最新民調結果顯示，若中共犯台，高達54%受訪者不相信美國會派兵協防台灣。。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣民意基金會今（26）日公布最新民調結果顯示，若中共犯台，高達54%受訪者不相信美國會派兵協防台灣。。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-26 10:04:442022-04-26 10:05:36

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與北約不出兵協助烏克蘭抗俄，根據台灣民意基金會今（26）日公布最新民調結果顯示，若中共犯台，高達54%受訪者不相信美國會派兵協防台灣。

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台灣民意基金會今日公佈「疫情危機、俄 烏戰爭與台灣認同」民調，當詢問:「台灣與中共(中國)關係長期緊張，俄烏戰爭爆發後，您覺得中共可不可能隨時對台發動戰爭?」結果發現7.6%非常可能，31%還算可能，37.6%不太可能，13%一點也不可能，10.8%沒意見、不知道、拒答。

民調結果顯示，20歲以上台灣人中，39%認為中共有可能隨時會出兵攻打台灣，尤其當俄烏戰爭爆發之後，51%認為不可能。這項發現透露，仍有略微過半數台灣人不認為中共可能武力犯台，就算中共軍機兩年來已經有無數次擾台行動，包括最近幾天在內，以及中國航母或戰艦不時繞台演訓

當詢問:「如果有一天中共(中國)出兵攻打台灣，您相不相信美國會派兵協防台 灣?」結果發現:8.5%非常相信，27.8%還算相信，29%不太相信，24.8%一點也不相 信，9.7%沒意見、不知道、拒答，等於高達54％20歲以上受訪者不相信美軍會協防台灣。

台灣民意基金會指出，這項發現意味著，俄烏戰爭爆發後，明顯過半數台灣成年人對中共如果武力犯台，美國會不會派兵協防台灣一事，抱持存疑或悲觀的態度;；只有不到一成的人對美軍會協防台灣深信不疑。與上個月比較，可以清楚發現，如果中共武力犯台，明顯過半數台灣人不相 信美國會派兵協防台灣，這樣的態度似乎已經定型。

本次民調抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問日期為4月17日至4月19日；有效樣本1,071 人；抽樣誤差：在 95%的信心水準下,《約 ± 2.99 個百分點 加權方式:依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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