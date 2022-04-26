NBA／在冠軍之路前　籃網輸給了他們球星的自負

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籃網這一季從一開始就缺乏配合，Irving因沒打疫苗缺席比賽，讓球隊承擔著極大的輪換壓力；James Harden不滿戰術方針和使用方式，因此決心離隊，在交易截止日前被送到76人；然後是Kevin Durant的傷病和疲勞。最終必須要通過附加賽來爭取季後賽資格，說明了他們並不在最佳狀態。
和以一波26勝6敗的高潮衝上東區第2的塞爾提克不同，籃網處於一個陣容不理想，且球員彼此不熟悉的狀態下展開季後賽。這和去年因傷病而輸給密爾瓦基公鹿的是兩支完全不同的球隊。
籃網有很多籃球上的問題，他們沒有足夠能大量使用小球陣容的本錢，卻又必須要這麼打；上賽季鋒線主力的流失，換回來的是矮小的射手。在這一輪系列賽，他們的團隊命中率並不落於下風，但是體型差距所帶來的籃板劣勢，以及獲得球權的差距，卻成為了勝負分野。可是，這只能說明籃網為什麼輸掉了系列賽，卻不能說明他們為什麼被橫掃。
本輪系列賽前3戰打完，籃網除了Durrant和Irving之外，剩下7名球員的命中率都高於5成，有4名球員三分球命中率高於5成，有4人得分上雙或接近上雙。而那3場比賽他們分別以1分、7分、6分輸掉，完全有機會靠團隊贏下來。甚至在今天這一場比賽中，籃網替補球員也做出了很大的貢獻，Seth Curry得到23分，Blake Griffin和Goran Dragic也都表現得很好，他們最終只輸4分。
那麼為什麼Durant和Irving沒辦法做好轉移球，把空檔製造給隊友——就如同他們在騎士和勇士所做得那樣——讓其他人去得到足夠的分數去贏下比賽呢？因為他們壓根就沒那麼想過。
這支球隊之所以能夠組建起來，就是由兩名球員想要合作的意願作為基礎，也因此球星的意志決定了它該如何運轉。而KD和KI正好是籃球史上最自我、多疑、敏感的球員。
Durant認為體系在季後賽關鍵戰時是不堪大用的，而Irving則認為他們不必被任何人執教。這兩點都很好的反應在這輪系列賽上，Steve Nash除了最後一戰之前，沒有——或是說不能——任何大的調度或改變。當Durant在場上投出一顆21呎的長距離勉強出手時，他的隊友就站在另一個角落舉著雙手高叫。
這也沒什麼，這只是NBA中另一個失敗的故事。但再一次，我們必須將這樣的結果結合籃網這些球員曾經得到過的成就、以及它組成時外界給予它的期望來看。這凸顯了化學效應這個老調重彈、但確實很重要的因素。
Irving本季的兼職經歷，其實就是籃網這個賽季、甚至是這支球隊最終成敗的縮影。奪冠是一種選擇，也是一種犧牲，如果你將它擺在生活次要的地位，無論是基於什麼樣原因，你就是不會成功。
在得到KD之後，外界認為這支球隊沒拿到冠軍就算失敗，但事實卻是他們連東區決賽都沒有進去過。如果傷病也是比賽的一部分，那這樣的寓言故事，深刻而又讓人難忘。