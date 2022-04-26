藍營青年「不退黨」宣言 江啟臣：黨內民主文化正在形成
2022年地方縣市議員與首長選戰在即，國民黨內近日也針對議員提名進行初選流程。而在初選過程中，許多新人參選人自發性發起「不退黨參選宣言」，不過外界也分析本應是基本政治狀況，卻需要另外發表宣言，顯示黨主席朱立倫的領導危機。對此國民黨前主席江啟臣今（26）日上午受訪時，表示這是一個黨內民主文化正在形成的過程，應該給予年輕人肯定。
江啟臣表示，黨內初選是一個民主機制，也是一個民主化很重要的象徵，「黨內可以競爭，但是競爭過後，大家也應該尊重比賽的結果。」江啟臣強調，希望大家在黨內初選完之後心平氣和，能夠重新設定自己的目標，「獲得提名的人繼續衝，就算沒有獲得提名的，都還是有很多其他為民服務的機會。」
江啟臣說，相信國民黨這樣子的內部競爭還有黨內民主的文化，也正在形成當中，越來越多新世代的國民黨參選人，他們能夠有這樣子的想法，就是在黨內選舉過後能夠團結一致，以黨的勝利為優先，「這是個正面的發展，我們給他們加油鼓勵，也給他們肯定。」
至於針對黨中央應該扮演的角色，江啟臣則直言，提名的過程中可能會遇到一些機制的設定，甚至是不同意見的協調，乃至於過程當中也有可能發生爭議，「我想這可能都是黨中央可以來扮演的，更積極一點的角色。」
江啟臣說，相信大家願意參加黨內初選，都是希望為黨打仗，爭取代表黨的機會，這是一個好現象，這也是正面的，但是黨的角色，就是要讓這個機制能夠公平公正公開，然後為大家所認可。