逾3成店家違規！國健署攜手7業者宣誓拒售青少年菸品

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民健康署副署長魏璽倫表示，依據109年國人吸菸行為調查結果顯示，59.3%吸菸者在18歲前就開始接觸菸品，其中39.7%從18歲前開始就有吸菸習慣，而目前《菸害防制法》禁止供應未滿18歲者菸品，呼籲業者在第一線做好把關。
魏璽倫也提到，有超過78%吸菸者在20歲前就開始抽菸，因此希望在立法院的《菸害防制法》修正草案能順利過關，將禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，提高禁菸年齡，以保護兒童及青少年的健康。
消費者文教基金會董事長黃怡騰說明，測驗中請穿著高中生制服的測試者進入店內，主動跟店員表示要購買菸品，過程錄音，會觀察店員是否對測試者年齡有疑慮、店員遇到著高中生制服的消費者反應，記錄店員是否詢問是否年滿十八歲、有無身份證明文件。
黃怡騰進一步指出，結束交易後測試者會填寫考評表，並在適當時機拍照存證，若店員未做任何確認年齡的動作就販售菸品，或有先確認年齡，但消費者表示未帶證件仍舊販售菸品皆屬違規。
分析調查結果，黃怡騰點名，在連鎖便利商店中，7-11、OK、萊爾富高於平均違規，不過歷年連鎖便利商店平均違規率近年雖呈波動，但整體趨勢仍呈下降；在連鎖超市或大賣場違規率中，全聯、家樂福高於平均違規率，歷年平均違規率也呈下降趨勢，可再改善；歷年檳榔攤平均違規率也呈下降趨勢，可再改善。
黃怡騰提醒，《菸害防制法》修正草案擬將違法售菸禁止吸菸年齡者罰則，由1至5萬元提高為1至25萬元。另業者也應持續強化賣場第一線人員對疑似青少年購買者拒售菸品的教育訓練，落實「停看聽」三步驟，停止銷售菸品給未滿18歲的青少年、仔細觀察顧客是否滿18歲、委婉告知相關法令規定、並請顧客耐心聆聽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！