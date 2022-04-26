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凱希「感冒不戴口罩」只為保持妝容　同場4藝人跟著染疫

▲凱希遭爆感冒不戴口罩還確診，經紀人還原真相。（圖／凱希IG）
▲凱希遭爆感冒不戴口罩還確診，經紀人還原真相。（圖／凱希IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-26 11:07:30

藝人凱希（徐凱希）近年在主持界表現亮眼，去年還以《天才衝衝衝》入圍金鐘獎，演藝事業備受看好。近日演藝圈遭疫情攻陷，凱希22日確診後，曾與她在節目《女人我最大》上接觸的Kevin老師、王少偉、卞慶華和愛雅也接連染疫，而今（26）日卻爆出凱希當時自知有感冒症狀卻不戴口罩，對此，經紀人就透過《NOWnews今日新聞》做出回應。

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▲凱希擔任節目《女人我最大》助理主持，中為藍心湄，右為卞慶華。（圖／TVBS提供）
▲凱希擔任節目《女人我最大》助理主持，中為藍心湄，右為卞慶華。（圖／TVBS提供）
凱希被爆出日前錄《女大》時已經感冒，進棚梳化完畢就與其他藝人聊天，且全程未戴上口罩，隔天去做PCR就證實確診，而部分與她同場錄影的來賓、助理住持人也染疫，節目因此停錄。

▲王少偉連續接觸2位確診者，今天傳出PCR陽性。（圖／翻攝王少偉FB）
▲王少偉日前自爆確診。（圖／王少偉臉書）
經紀人表示凱希事前快篩為陰性，由於一般錄影藝人梳化完後，為保持妝容完整，就不會再戴上口罩，如今染疫卻影響到其他人，她也非常自責、內疚：「沒人想生病還傳染給別人，已經非常自責造成大家的不便與困擾，希望大家一起面對的是疫情不是指責。」透露目前沒有症狀，身體狀況一切正常。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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