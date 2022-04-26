凱希「感冒不戴口罩」只為保持妝容 同場4藝人跟著染疫
藝人凱希（徐凱希）近年在主持界表現亮眼，去年還以《天才衝衝衝》入圍金鐘獎，演藝事業備受看好。近日演藝圈遭疫情攻陷，凱希22日確診後，曾與她在節目《女人我最大》上接觸的Kevin老師、王少偉、卞慶華和愛雅也接連染疫，而今（26）日卻爆出凱希當時自知有感冒症狀卻不戴口罩，對此，經紀人就透過《NOWnews今日新聞》做出回應。
凱希被爆出日前錄《女大》時已經感冒，進棚梳化完畢就與其他藝人聊天，且全程未戴上口罩，隔天去做PCR就證實確診，而部分與她同場錄影的來賓、助理住持人也染疫，節目因此停錄。
經紀人表示凱希事前快篩為陰性，由於一般錄影藝人梳化完後，為保持妝容完整，就不會再戴上口罩，如今染疫卻影響到其他人，她也非常自責、內疚：「沒人想生病還傳染給別人，已經非常自責造成大家的不便與困擾，希望大家一起面對的是疫情不是指責。」透露目前沒有症狀，身體狀況一切正常。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。