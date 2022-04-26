韋禮安不等了！熬7年無預警宣布喜訊

韋禮安今（26）日宣布將於今年9月10日重返台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，演唱會名稱道出這2年疫情肆虐之下，現場演出的艱辛，距離演唱會還有將近半年，呼籲大家要保護好自己，做好充足防疫準備，小巨蛋的演唱會不會愧對粉絲們漫長的等待。
距離上一次在小巨蛋專場演出已相隔7年，韋禮安表示這次的演出會讓粉絲們看到更進化的自己，他表示，一定會在演唱會上好好唱給大家聽，而他過往的經典曲目也會花心思改編呈現。演唱會的宣傳視覺傳遞了韋禮安回歸音樂家本質的企圖，如同演唱會名稱「如果可以，我想和你明天再見」，可以解釋為今天暫不見面，明天再見，呼應近兩年疫情下的社會現實，保持年少時的初衷，不失而立之後的成熟，用更輕鬆、自信的角度看待世界的變化。
拍攝演唱會宣傳照時，韋禮安特別將牙刷放進襯衫口袋，因他曾說過工作太忙，很少回台中老家，每次回家都需要拆新牙刷，睡一覺就繼續工作，這隻牙刷象徵這些年忙碌的生活，只為了呈現更好的音樂作品、更進化的韋禮安。韋禮安「如果可以，我想和你明天再見」台北小巨蛋演唱會將於2022年9月10日於台北小巨蛋舉辦，演唱會門票預計於5月7日星期六12點於KKTIX及全家FamiPort全面啟售，更多詳情請洽主辦單位KKLIVE臉書。