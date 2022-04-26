上海暴風雨吹垮方艙醫院設施！鄭明典「七個字」破解成因
中國上海疫情嚴峻尚未平息，昨（25）日下午又遭逢暴雨襲擊，還夾雜最大9到11級強陣風，連方艙醫院都被吹垮，還有男子被迫全裸趴在地下閃避。中央氣象局局長鄭明典指出，上海的暴雨成因主要是「中尺度對流系統」所造成，成因是鋒面帶上形成一個小型低壓，帶來短時間的暴雨，又因降雨後吸熱，導致「下暴流」帶來強風，「這種天氣系統持續時間很短，且能預警時間有限。」
鄭明典說，目前從日本一路延伸到中國華南有一道鋒面系統，上海位於這道鋒面的尾端，昨日的暴風雨，是因為鋒面帶上位於東海附近生成一個小低氣壓，進而發展出中尺度對流系統，與台灣地區梅雨季節經常出現的狀況有點類似。這種系統比較屬於移動性，只能等到慢慢移動離開後才會逐漸停歇，帶來的強風豪雨威脅相當大。
此外，目前各國模式預估顯示，下半週在南海一帶可能有熱帶擾動發展，有機會生成颱風。鄭明典表示，目前距離時間還有點遠，加上模擬出來的這個系統，位置離中南半島陸地很接近，有可能受到地形影響，後續是否生成颱風還有待觀察。不過五一連假後半段時，梅雨季的第一道鋒面有機會南下，雖然性質上並不屬於典型的「梅雨鋒面」，不過這個熱帶擾動很有可能間接提供水氣，導致擴大台灣的降雨的範圍及雨量，這點氣象局正密切觀察中，請民眾隨時留意最新預報。