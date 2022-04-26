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「三劑令」重創觀光　邱臣遠籲政府提配套與紓困方案

▲指揮中心「三劑令」令觀光產業措手不及，立委邱臣遠呼籲政府提配套措施與紓困方案。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.26）
▲指揮中心「三劑令」令觀光產業措手不及，立委邱臣遠呼籲政府提配套措施與紓困方案。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.26）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-26 13:33:59

指揮中心4月15日宣布22日團體旅遊需打滿3劑才能出團，只有一周時間應變處理退費，讓業者措手不及，目前退團已達五成以上，旅遊業者預估損失恐達百億。台灣民眾黨立委邱臣遠今日與旅遊業者一同舉行「三劑令重創觀光、旅遊慘業求配套」記者會，呼籲政府提出政策配套與紓困方案，不要讓業者自生自滅。

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邱臣遠表示，指揮中心三劑令不僅旅遊業不知情，連交通部王國材部長及觀光局都被蒙在鼓裡，顯示政策推得草率，毫無事前溝通。事後也沒有介入協調業者間、業者與旅客間的退費事宜，如今退團率達五成，未來更可能達到八成，業者損失恐達上百億。國旅券月底到期，剩餘經費將用於補助國內特色旅遊團，但三劑令一下，面對大量退訂、預期訂單大減，否則旅遊業連薪水都付不出來。原先的補助可能需要研議新的方案，才能真正幫助到因指揮中心三劑令蒙受重大損失的業者，度過新一波的產業寒冬。

邱臣遠也具體向政府提出三大訴求：第一、請觀光局儘速協調旅客、旅行業者及旅宿業者間的退訂及退費事宜，避免產生消費糾紛損害各方權益；第二、請觀光局儘速研擬補助旅行業者之方案，如薪資補助，並精準規劃國旅券剩餘經費補助方案，避免三劑令所致的損失引發旅行社倒閉潮。第三、請觀光局儘速針對貸款寬限期展延，提出具體的時程與做法，彌補相關業者受政策影響蒙受損失，讓觀光業在未來逐漸解封前，仍能保持足夠的能量，提供高品質商品，發展疫後觀光。

宜蘭縣工商旅遊發展協會副執行長尤正國表示，三劑令對觀光大縣宜蘭衝擊很大，自己帶的綠島團本來有20人，禁令一出僅剩9人，旅遊的成本結構因人數而異。宜蘭的觀光是一個產業鏈，所受的衝擊也是整個產業。

尤正國也質疑，指揮中心發布禁令，竟沒有觀光局的參與，凸顯台灣長期以來觀光局層級過低的問題。觀光局應加速薪資補貼，不要讓疫情復甦後卻無旅行社可以出團。現在已進入旅遊旺季，旅遊產業鏈商機龐大。三劑政策完全是指揮中心霸凌旅遊業，希望錯誤政策要修正，建議要收回三劑令。

交通部觀光局專委羅司宜表示，指揮中心的禁令的確有些倉卒，並針對邱臣遠委員三項訴求回應：已協調業者與旅客退團退費，若有個案可向品保協會申訴；另外，國旅券剩餘經費會持續用於旅遊業，也已著手展延貸款寬限期及利息補貼延長，5、6月會將修正要點一併公布。

▲指揮中心「三劑令」令觀光產業措手不及，立委邱臣遠(左一)呼籲政府提配套措施與紓困方案。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.26）
▲指揮中心「三劑令」令觀光產業措手不及，立委邱臣遠(左一)與旅遊業者舉行記者會，呼籲政府提配套措施與紓困方案。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.26）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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