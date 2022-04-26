曾之喬性感現身！為老公改濃烈個性：體諒一直被隔離的人
法國品牌LONGCHAMP時常與跨領域藝術家及創作者共同打造熱門商品，為經典設計注入全新生命，今年與當代塗鴉藝術大師André Saraiva攜手合作推出聯名系列，今（26）日邀來藝人曾之喬、蔡凡熙、章廣辰、karencici現身揭曉全新單品。曾之喬以全套綠色西裝小露性感美胸，甜曝和現居大陸的老公辰亦儒維繫感情的方法，提醒大家「要體諒一直被隔離的人」，透露濃烈個性的自己還因此注重傳遞穩定的心情，多分享狗狗及生活瑣事來保持彼此心境平靜。
曾之喬分享和老公辰亦儒相隔兩地，「常思考該怎麼關心對方」好傳遞溫情，她提醒大家「要體諒一直被隔離的人」，分享自己平常和另一半溝通盡量不要起伏太大，認為「刷一排愛心也算太刺激」。試想，如果大家一直被關在房間裡，工作被暫停，不要說出去玩、連自由走動也無法，喬喬透露連濃烈個性的她，更因此注重傳遞穩定的心情，多分享狗狗及生活瑣事來保持彼此心境平靜。
喬喬今天以全套綠色西裝小露性感美胸，相中綁著紅白相間絲巾的LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列黑色旅行袋，自嘲「可能上了年紀比較務實」，其實也很喜歡有特色的霸氣小包，但需要考慮搭配性等實用需求，小包可能放不下所有隨身物品，還要糾結搭配的紙袋或帆布袋不能太搶眼，幽默直說「不要怪姊姊沒提醒」，看出她對穿搭的堅持。
而一身粉嫩色彩出席的蔡凡熙，坦言平時打扮以休閒裝扮為主，不會一次穿出這麼多顏色，但透露以前自己可是被身邊朋友封為「色褲王子」；還分享自己開始搜集串珠手環的穿搭細節。他直説LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列跟自己的簽名風格很像，「我很愛畫關於臉的圖案，也會在簽名的時候會根據心情畫給別人」他笑著說道。
新生代演員章廣辰看到最新插畫系列，聯想到國小會在課本上塗鴉的自己，純真地邊做表情直說「那時候最喜歡流行的＞＜表情符號」。他自覺叛逆「父母或其他人對我的期待，都沒有要完成的意思」，但不會老實承認自己是「反其道而行」以免被看穿。他欣賞新款小牛皮旅行袋，透露之後會因工作順便遊歷歐美，他表示「如果是自己出去玩，心態上會有點過不去，但以工作之名還可以留下作品」覺得包包來得「蠻著時」。
藝術家André Saraiva畫筆下活潑趣味的知名角色「Mr. A」與女伴「Mrs. A」，有著標誌性圓圈及交叉化作雙眼，露齒而笑的圓面頰配上長長的四肢與高帽。全新LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列，將其搖身一變成為LONGCHAMP經典摺疊包、T恤及絲巾上，俏皮吐舌或嘟嘴飛吻等充滿童趣的可愛表情，結合手繪奔馬Logo聯名圖騰，搭配鮮豔色彩在展現幽默個性；尤其全球限量200只的迷你手提包上，有著André Saraiva親自手繪塗鴉與簽名，台灣僅有不到20顆，其中特別愛心款絕對必搶。
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列快閃店，除了即日起～5/15可在MARAIS瑪黑家居台北中山店開逛；並於4/29～5/15設置在台中審計368新創聚落，村裡刷出一整面André Saraiva最愛的粉紅色牆面並打上迷幻霓虹光，戴著高禮帽的「Mr. A」充滿活力地隨著樓梯旁紅白相間的聯名緞帶漫步下樓；還設有主題數位互動區及佈滿Mr. A圖樣的視覺藝術塗鴉走廊，最萌塗鴉的裝飾藝術成為最新打卡熱點，等大家一起來尋找可愛淘氣「Mr. A」與「Mrs. A」還躲在哪些角落。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。