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富邦防疫險惹議　林楚茵嗆「富貴靠人幫、公司沒擔當」

▲民進黨立委林楚茵指出，富邦罔顧保戶權益，更讓業務員建立的信用毀於一旦。（資料圖／林楚茵辦公室提供）
▲民進黨立委林楚茵指出，富邦罔顧保戶權益，更讓業務員建立的信用毀於一旦。（資料圖／林楚茵辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-26 14:10:16

防疫險因為近期疫情造成民眾搶著保險，民進黨立委林楚茵今（26）日指出，富邦產險在4月20日下午6點，要求續保戶必須在當日下午5點30分前繳款才能續保，這罔顧保戶權益，更讓業務員建立的信用毀於一旦，是「富貴靠人幫、公司沒擔當」。

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林楚茵說，她接到民眾抗議，也接到富邦人壽工會陳情，她通盤瞭解事件始末後，嚴厲譴責富邦金的言而無信，她立即與金管會溝通，由保險局召集業者，公司方也與工會進行會談，雖未有具體結論，但有溝通才有機會讓問題解決。

林楚茵表示，3月起許多民眾陸續接獲富邦防疫保單續保通知，通知單清楚載明「將為保險續保1年」。4月18日富邦產險告知業務員，5月以前到期的信用卡自動續保件，依原承保條件處理，業務員也依此回答保戶權益不受影響。

不過4月20日下午6點，富邦產險要求所有續保戶必須在當日下午5點30分前繳款才能續保。林楚茵說，面對這種「回溯性公告」，信用卡扣款戶根本無法應對，連業務員也被公司唬弄。

林楚茵說，這種聲明即阻擋信用卡續保，對於同樣投保條件僅是不同繳費方式的保戶給予差別對待，富邦產險違反公平待客原則。金管會不能再放任富邦單方惡意變動保險契約，還讓業務員成為輸不起的犧牲品。

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