T1／獵鷹最後主場「女孩週」放大絕　DJ妖嬌比基尼上陣

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季例行賽接近尾聲，除了海神確定奪下聯盟龍頭，其餘5隊廝殺激烈，上週末桃園雲豹和臺南台鋼獵鷹分別在主場開戰，獵鷹雖然暫居墊底，但仍不放棄晉級希望，靠著主場球迷助威，首勝海神，球隊最後的主場週行銷更是放大絕，啦啦隊Wings Girls和DJ妖嬌全都換上夏日清涼辣裝登場，無論場上或場邊都驚奇不斷。





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獵鷹最後主場週放大絕，啦啦隊Wings Girls都換上清涼辣裝登場。（圖／台灣運彩xT1聯盟）

▲獵鷹最後主場週放大絕，啦啦隊Wings Girls都換上清涼辣裝登場。（圖／台灣運彩xT1聯盟）