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樂點推出胖胖猿Chubby ape NFT　「多元賦能」邊玩邊賺

▲樂點（GASH）推出胖胖猿Chubby ape NFT，是台灣遊戲公司第一次與文創IP商聯名推出NFT產品。（圖／樂點提供）
▲樂點（GASH）推出胖胖猿Chubby ape NFT，是台灣遊戲公司第一次與文創IP商聯名推出NFT產品。（圖／樂點提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-26 15:21:202022-04-26 15:29:28

樂點（GASH）與IP廠商品曄文創《阿嬤養的怪獸》聯手合作，推出胖胖猿Chubby ape NFT，是台灣遊戲公司第一次與文創IP商聯名推出NFT產品。Chubby ape NFT將在Polygon鏈上總發行數量為1萬個。明（27）日14:00優先開放給白名單購買，並於4月29日14:00起一連14天，享0.04 WETH早鳥優惠，正式開賣將以0.06 WETH發行。

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樂點營運長周繁湘表示，Chubby ape NFT是一款結合IP與遊戲的項目，將遊戲內的角色換裝功能（Avatar系統）透過ERC-998技術以CNFT的型態呈現，具收藏價值。擁有Chubby ape NFT將會是往後進入樂點推出區塊鏈相關項目的重要憑證，後續更將朝五流（IP流／潮流ㄒ遊戲流／創作流／藝術流）方向發展出更豐富的區塊鏈生態圈。

▲樂點推出胖胖猿系列，採ERC-998技術，裝備多元組裝秀出專屬個性NFT。（圖／樂點提供）
▲樂點推出胖胖猿系列，採ERC-998技術，裝備多元組裝秀出專屬個性NFT。（圖／樂點提供）
Chubby ape NFT胖胖猿是將Metadata及圖像存儲的PFP（Profile for Picture）NFT，鑄造時隨機產生獨一無二專屬胖胖猿圖素。除此之外，購買任一隻Chubby ape NFT可免費鑄造額外的13個NFT (12個Chubby metal armor NFT 胖胖猿裝備及1個Chubby metal ape NFT 金屬胖胖猿)，胖胖猿使用ERC-721、ERC-1155及ERC-998等協議。

ERC-998 為可組合非同質化代幣（Composable NFTs，縮寫CNFT），其結構設計是可以任何一個NFT擁有其他NFT，在轉移CNFT時，就是轉移CNFT所擁有的整個層級結構和所屬關係。甚至可將所屬的NFT帶入到Discord內，進行玩家與NPC的PVE或玩家間的對戰 PVP任務賺取獎勵代幣。

▲樂點推出胖胖猿，可帶到Discord 進行玩家對系統 PVE 、玩家對戰 PVP 賺取獎勵代幣。（圖／樂點提供）
▲樂點推出胖胖猿，可帶到Discord 進行玩家對系統 PVE 、玩家對戰 PVP 賺取獎勵代幣。（圖／樂點提供）
胖胖猿裝備採用More loot技術設計，5 種不同型態（戰損、原型、白金、黑鋼、碳鋼）與不同個性造型裝備，每個配件具有隨機分佈的稀缺特徵，將6個分別對應的裝備與胖胖猿NFT組合成專屬金屬胖胖猿NFT。各裝備會得到不同的屬性數值，其屬性數值將影響在Discord Game內的強弱程度，且組合後原本的胖胖猿和金屬胖胖猿 NFT仍會保留下來而不會消失，甚至可在二級市場增值轉售。Chubby ape NFT具有更多元與價值性的賦能，陸續將對外公告。

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