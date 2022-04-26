樂點推出胖胖猿Chubby ape NFT　「多元賦能」邊玩邊賺

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Chubby ape NFT胖胖猿是將Metadata及圖像存儲的PFP（Profile for Picture）NFT，鑄造時隨機產生獨一無二專屬胖胖猿圖素。除此之外，購買任一隻Chubby ape NFT可免費鑄造額外的13個NFT (12個Chubby metal armor NFT 胖胖猿裝備及1個Chubby metal ape NFT 金屬胖胖猿)，胖胖猿使用ERC-721、ERC-1155及ERC-998等協議。
ERC-998 為可組合非同質化代幣（Composable NFTs，縮寫CNFT），其結構設計是可以任何一個NFT擁有其他NFT，在轉移CNFT時，就是轉移CNFT所擁有的整個層級結構和所屬關係。甚至可將所屬的NFT帶入到Discord內，進行玩家與NPC的PVE或玩家間的對戰 PVP任務賺取獎勵代幣。
胖胖猿裝備採用More loot技術設計，5 種不同型態（戰損、原型、白金、黑鋼、碳鋼）與不同個性造型裝備，每個配件具有隨機分佈的稀缺特徵，將6個分別對應的裝備與胖胖猿NFT組合成專屬金屬胖胖猿NFT。各裝備會得到不同的屬性數值，其屬性數值將影響在Discord Game內的強弱程度，且組合後原本的胖胖猿和金屬胖胖猿 NFT仍會保留下來而不會消失，甚至可在二級市場增值轉售。Chubby ape NFT具有更多元與價值性的賦能，陸續將對外公告。