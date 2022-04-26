病毒越近要越冷靜！蔡英文揭防疫4大重點

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蔡英文於今疫情記者會後，約15時抵達指揮中心，在陳時中與張上淳陪同下進行會議，原定蔡於15時30分會議後發表談話，但後推遲至16時25分許才發表，全程並未受訪。
蔡英文表示，今天視察指揮中心聽取防疫簡報，也為防疫第一線同仁打氣，5月1日勞動節連假即將到來，因應疫情挑戰，許多防疫人員始終堅守崗位，大家都很辛苦，感謝大家辛勞。
蔡英文坦言，在本波Omicron變異株疫情下，疫情傳播上非常快速，在參考他國疫情經驗與專家評估下，「我們目前疫情還沒有到高峰，本土疫情將會持續升溫，每天新增的確診數也將持續增加」。
蔡英文提到，很多人會認為病毒好像離自己越來越近，但從年初至今日，本波疫情確診者有99.68%都是輕症或無症狀，重症率大約是0.03%，致死率是0.01%，疫情的健康風險相對較低，政府也致力於加強中重症防治，面對疫情變化，政府都有充分掌握、做好準備，以因應不同階段挑戰。
蔡英文呼籲，面對病毒威脅，民眾要保持冷靜，戒慎而不恐懼，兼顧防疫、社會運作、經濟仍是目標，她也指示四大重點防疫措施，首先包含持續強化輕重症分流，確保醫療量能充足，醫院只收治中重症跟高風險確診者，並讓治療藥物充足，將視儲備量增購。
其次，蔡英文說家用快篩實名制，初步規劃徵用1.7億劑家用快篩試劑，國內組成快篩國家隊，5月3日前將有2000多萬劑到貨，近期將實施家用快篩實名制，確切時間由陳時中宣布，民眾也仍可透過市場購買，並請民眾如同配合口罩實名制，依序購買、不要囤積，配合指引在有需要時候才使用快篩。
第三，蔡英文指出「重點疫調」，雖Omicron傳播速度快，但潛伏期短、症輕，昨指揮中心宣布改採重點疫調，並針對密切接觸者說明、定義，3+4居隔新制也上路，不過入境檢疫民眾仍須維持10+7。
蔡英文表示，第四是持續提高疫苗覆蓋率，兩年多來，第一劑疫苗覆蓋率為84.57%、第二劑是79.84%、第三劑是58.24%，呼籲全民總動員，一起關心身邊長輩接種，陪伴長輩去接種，才能面對疫情挑戰。她也強調，「病毒越近，我們就要越冷靜」，持續團結防疫，面對後續疫情挑戰，打造更強韌的台灣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。