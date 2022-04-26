4月26日臉書發文426會「被祖」？Meta終於出聲曝光真相

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但「426」這 3 個數字本身有多種意涵，不代表只要寫到「426」就會「被祖」，若語境中使用「426」並非出於攻擊之意，像是說明「426 是世界智慧財產權日」，就不會被認定為仇恨性言論。Meta也表示，若是網友提及仇恨言論時，目的是要進行譴責，或是引起他人對該言論的關注、提高大眾教育意識等，在發佈貼文時清楚表明意圖，《社群守則》是允許用戶發佈此類言論。
仇恨言論不只針對攻擊特定國籍的「426」，例如歐洲白人至上主義者公開宣稱「若看到有色人種將見一個打一個」，就是針對種族的仇恨言論，或者「女人就是洗衣機，髒衣服丟給她們就好」，則是針對特定性別的攻擊。又或者，在段落中咒罵「死台灣人」、「台巴子」這類被廣泛用於對台灣人的蔑稱，全都屬於「仇恨言論」。
Meta 表示，《社群守則》中對仇恨言論的定義，是針對他人受保護的特徵進行直接攻擊，包括貶低他人的種族、民族、國籍、性別、性傾向、性別認同、身心障礙、宗教信仰、種姓、和重大疾病等，皆違反《社群守則》。
Meta 也揭露平台為何不允許用戶發佈仇恨言論， 主要希望用戶的身分不會遭受攻擊時，越能自由表達與交流。仇恨言論會營造出充滿恐嚇的疏離氛圍，某些情況下，甚至可能導致現實世界的暴力行為，因此才會規範用戶不得發表仇恨言論相關內容。