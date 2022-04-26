台中科大、明道中學跨校合作 開發造型有趣「手語燒」

台中市聾人協會為培養聽障者自立能力，與國立臺中科技大學商設系及明道中學餐飲科跨校產學合作，以台中農特產品大甲芋頭、沙鹿地瓜等為內餡，開發兼具視覺與味覺的「手語燒」雞蛋糕；一個個彷如「我愛你」、「你好」手語造型的雞蛋糕，煞是可愛又有趣，未來將授權聾人協會販售，藉以引領民眾認識手語，讓手語成為日常，拉近與聽障者距離。





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台中科大校長謝俊宏，明道中學副校長陳炤華，台中市聾人協會施勝雄總幹事等人，今天參加在台中科大舉辦的手語燒發表會，共同見證這項跨校產學合作成果。會中，並品嘗剛出爐的手語燒雞蛋糕，與會來賓咸讚手語燒色香味俱全，上市後一定大受歡迎。





▲台中科大、明道中學跨校合作開發造型有趣「手語燒」，一個個「你好」、「我愛你」的手語造型雞蛋糕，兼具味覺與視覺享受。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.26)，

台中科大校長謝俊宏表示，這項三方合作，主要是由金牌級餐飲老師帶領，設計有關聽障者的手語LOGO，分別由中科大商業設計系設計造型及包裝，明道中學餐飲科運用在地農特產品麻薏、咖啡、地瓜及芋頭為內餡，開發四種口味，希望將在地農特產品透過經濟設計及包裝，推廣到全國去，也藉以將手語活動推廣給社會大眾。





明道中學副校長陳炤華指出，台中科大這次是畢業專題，明道在新課綱也有所謂的專題製作，這是一個很好的合作及學習機會，學校會將大學端這樣良好的發想跟概念帶回去，讓明道課程更加精彩。





指導老師臺中科大商業設計洪祺森副教授則指出，學校教育應融入大學社會責任思維，商業設計系所要教育學生的不僅是技術，更要培育有溫度、能感受及察覺社會問題的設計師。這次是商業設計系二技畢業學生專題，很開心和聾人協會合作開發「手語燒」雞蛋糕，未來將授權聾人協會販售，藉以讓大眾對手語和聽障者有進一步了解，以打造友善無礙環境。





台中市聾人協會總幹事施勝雄，本身就是以手語為主要溝通方式的聽障者，他提及手語燒雞蛋糕販賣計畫，從製料、烘烤、販賣等工作皆由聽障者一手執行。他說，任何專業都可協助社會上需要幫助的人，如同學生們將設計化為俱體成果「手語燒」，相信藉此定能喚起更多人重視聽障者，也讓大眾在品嘗美食時接觸並認識手語。



