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參酌俄烏戰爭啟示　漢光演習5月兵推、7月實兵演練

▲漢光37號演習，國軍第五作戰區於臺中番仔寮陣地實施「聯合反登陸作戰操演」，圖為M110A2自走砲射擊。（圖／軍聞社提供）
▲漢光37號演習，國軍第五作戰區於臺中番仔寮陣地實施「聯合反登陸作戰操演」，圖為M110A2自走砲射擊。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-26 16:07:002022-04-26 16:09:59

國防部今日公布，今年度「漢光38號」演習，將以共軍犯台可能行動為想定基礎，參酌俄烏戰爭啟示，區分5月份的「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月份「實兵演習」2個階段實施。

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國防部表示，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」想定以近年來共軍各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示，運用「圖上兵棋推演」方式，研討各項戰備議題；「實兵演習」則延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈之操演任務。

國防部指出，本次漢光演習重點計「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地」及「整合全民總力支援軍事作戰」等4項；防疫部分，所有參演官兵(含動員召集部隊)均依「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，保持社交安全距離，戴口罩、量體溫、勤洗手等防疫作為，防範疫情感染及確保戰訓任務無虞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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