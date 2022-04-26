參酌俄烏戰爭啟示　漢光演習5月兵推、7月實兵演練

國防部今日公布，今年度「漢光38號」演習，將以共軍犯台可能行動為想定基礎，參酌俄烏戰爭啟示，區分5月份的「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月份「實兵演習」2個階段實施。
國防部表示，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」想定以近年來共軍各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示，運用「圖上兵棋推演」方式，研討各項戰備議題；「實兵演習」則延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈之操演任務。
國防部指出，本次漢光演習重點計「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地」及「整合全民總力支援軍事作戰」等4項；防疫部分，所有參演官兵(含動員召集部隊)均依「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，保持社交安全距離，戴口罩、量體溫、勤洗手等防疫作為，防範疫情感染及確保戰訓任務無虞。
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