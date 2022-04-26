28歲男星工作嚴重脫水！《燃燒》生前掉8公斤病弱模樣曝
日本歷史鉅片《燃燒的劍》由岡田准一詮釋土方歲三，「Hey! Say! JUMP」28歲成員山田涼介演繹新選組一番隊組長「沖田總司」，這是山田首度挑戰正統時代劇，角色更是新選組當中年紀最小的劍士，最後因肺結核結束一生。山田為了角色減重8公斤，並配合拍攝日程依照角色不同時期的健康狀態而減肥、增肥再減肥，相當辛苦。這讓傳授他「脫水減肥法」的岡田力讚：「他真是千年一遇的奇才，給我留下深刻的印象。」
山田涼介片中化身天才劍士，呈現多場精彩武打場面，這讓他吃了不少苦頭，「我對歷史一點都不熟悉，所以先研究了新選組。踏入拍片現場時，我非常緊張，但是也度過刺激充實的每一天。我對沖田有著情緒起伏不大的印象，希望能透過他不表露情緒的這點，帶出他高深莫測的壓迫感。同時，我也希望能讓看著沖田的人，感受到他的療癒氣息。兩種相反面向的分寸，實在是很難拿捏。」
片中「沖田總司」最後因為肺結核結束一生，為了詮釋角色在人生後期逐漸凋零的虛渺之美，山田涼介在一週內減重8公斤，除了向「增減重專業戶」鈴木亮平取經，也向他的前輩岡田准一討教。岡田回憶起這段過往：「因為我對身體很瞭解，所以被問到怎樣才能讓身體激瘦時，我教了他最厲害的方法，就是『脫水』。因為他真的完成了這件事，讓我覺得他很了不起。」岡田進一步補充：「一般來說，不吃飯的話，心會生病，貪慾也會消失，但在如此辛苦的拍攝過程中，山田都沒有失去塑造角色的慾望，能夠很好地堅持下去。」
因劇組並非按照劇情先後來拍攝，所以山田先掌握劇組的拍攝日程，逐漸演繹沖田衰弱的模樣。他對此透露：「為了減掉1公斤，每天都去三溫暖，每天只吃一次沙拉，最後三天就不吃不喝。尤其拍攝沖田臨終的場面後，隔天又要拍他還健康的模樣，讓我一天之內又增加5公斤。」即使在旁人看來相當心疼，不過敬業的他也表示：「我只想用心把角色演好，其實當時並不覺得有多麼辛苦。」《燃燒的劍》4月29日在台上映。