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擔心疫情防不住？醫推薦8種保健品增強免疫力

▲醫師建議民眾可以透過日常保健補充八大居家常備保健品，增強自身免疫力。（圖／shutterstock）
▲醫師建議民眾可以透過日常保健補充八大居家常備保健品，增強自身免疫力。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-04-27 11:00:002022-04-27 11:05:48

本土病例單日增已突破6000確診，眼看四月底就有可能單日萬例確診，清零已不再是中央優先目標！國人憂心自身抵抗力之餘，沒打完三劑的長輩以及還不能打疫苗的孩童，成為家庭照護最憂心的環節。然而根據指揮中心公布的數據顯示，今年一月至四月的輕症及無症狀比例超過99%，在疫情「感冒化」的同時，專科醫師陳潔雯也建議無須過度恐慌，平時注重作息及飲食的自律，再輔以適當的營養補充，回到自身的免疫能力才是對抗外來病菌的根本。對此，專科醫師陳潔雯也建議民眾可以透過日常保健補充八大居家常備保健品，增強自身免疫力。

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一．高濃度魚油：在抗發炎的領域中，Omega-3脂肪酸也是最常被提到的營養素之一，與Omega-6之間的最佳比例應為１：１，然而因現代飲食習慣的影響，已失衡到平均1：20的程度，使得大量Omega-6代謝產物容易促進身體發炎，因此額外補充就以高濃度魚油為大宗，挑選時建議Omega-3脂肪酸濃度要是84％以上及rTG型式為主要依據，同時若能獲得國內外機構認證的產品，例如：SNQ、IFOS、Monde Selection等機構，會是較安心的選擇。

二．靈芝結合酵母β-葡聚醣：或稱作葡聚多醣體，一般存在於靈芝、香菇、酵母、海帶、海藻等生物的細胞壁中，目前已被廣泛應用在許多保健食品，針對免疫力的調節或提升、活化巨噬細胞有很大的幫助！民眾在挑選靈芝產品時可選擇搭配美國專利酵母β-葡聚醣，不但具有臨床實證，所含的酵母β-葡聚醣更高達75%，對於增強免疫力才能有真正助益。

三．接骨木：其果實富含多種原花青素（OPC）、及生物類黃酮，過去有自然界庶民的醫藥箱的美名，其抗氧化能力ORAC值平均為火龍果的49倍，廣泛用在幫助預防感冒及病毒感染，被視為古歐洲人的萬靈丹，有益於幫助緩解感冒與流感症狀，如果搭配西印度櫻桃、甘草等更有助於提升整體免疫力。

四．益生菌：腸道健康是免疫力最重要的關鍵，人體有70%的免疫細胞集中在腸道，而腸道的菌種優劣，除了直接影響營養吸收，對於益生菌的選擇，建議有標註據臨床實驗尤佳，特別是針對上呼吸道或過敏，像是可以找副乾酪乳桿菌(Lactobacillus paracasei)、發酵乳桿菌(Lactobacillus Fermentum)、鼠李糖乳桿菌 (Lactobacillus rhamnosus)等，比較能針對時下所需。

▲為了要能和病毒長期抗戰，醫師提醒，要持續強化自我免疫力！（圖／品牌提供）
▲為了要能和病毒長期抗戰，醫師提醒，要持續強化自我免疫力！（圖／shutterstock）
五．紫錐菊：紫錐菊的應用可回朔到幾百年前的北美原住民時期，如今針對感善感冒及呼吸道症狀也已取得世界衛生組織的認可，這兩年因為新冠疫情，也使其備受關注，可作為民眾的居家常備品。

六．緩釋型維生素Ｃ：是大家最熟悉的營養素之一，優秀的抗氧化功效，可緩解打完疫苗後的發燒、頭痛等副作用，但然而因為維生素Ｃ屬於水溶性維生素，蔬果雖含量豐富卻會因為烹煮而流失，加上現代人外食居多，較難充分補充，因此建議以緩釋型的維生素Ｃ作為選擇的標準，除了能降低因流失造成的浪費，也能讓身體長時間保持穩定的維生素Ｃ濃度以供細胞利用，同時緩和發炎反應，特別時刻每日建議量為1000毫克。

七．高單位維生素D：在近年的研究越來越豐富，除了以往我們所認知的幫助鈣質吸收外，根據《營養學會會刊》（Proceedings of the Nutrition Society）報告，維生素D有活化免疫細胞的功能。另也有相關國際研究指出，若體內的維生素D濃度高，可降低感染新冠肺炎的機率。建議可選擇轉換率較高的維生素D3，並具高單位劑量達800IU較佳，有效維持體內維生素D濃度。

八．維生素A：本身對粘膜健康很有幫助，而黏膜充斥著我們的呼吸道、消化道及眼部，黏膜組織越健康，越能夠幫助人體排出外來異物及病菌。因此平時亦可透過補充綜合維他命，並挑選如同上述提及的緩釋劑型，才能長效在腸道內釋放，讓花的錢都能進到細胞裡。

防疫新生活　持續強化自我免疫力不可少

勤洗手、戴口罩、保持社交距離是最基本的防疫工作，而為了要能和病毒長期抗戰，醫師也再提醒，要持續的強化自我免疫力，除了要適度的運動、睡眠和休息，均衡飲食尤其重要，還要再搭配補充維生素、礦物質、脂肪酸等營養素，才能有效幫助免疫系統健康運作，增強自身抵抗力，降低染疫重症風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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