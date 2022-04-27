擔心疫情防不住？醫推薦8種保健品增強免疫力

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二．靈芝結合酵母β-葡聚醣：或稱作葡聚多醣體，一般存在於靈芝、香菇、酵母、海帶、海藻等生物的細胞壁中，目前已被廣泛應用在許多保健食品，針對免疫力的調節或提升、活化巨噬細胞有很大的幫助！民眾在挑選靈芝產品時可選擇搭配美國專利酵母β-葡聚醣，不但具有臨床實證，所含的酵母β-葡聚醣更高達75%，對於增強免疫力才能有真正助益。
三．接骨木：其果實富含多種原花青素（OPC）、及生物類黃酮，過去有自然界庶民的醫藥箱的美名，其抗氧化能力ORAC值平均為火龍果的49倍，廣泛用在幫助預防感冒及病毒感染，被視為古歐洲人的萬靈丹，有益於幫助緩解感冒與流感症狀，如果搭配西印度櫻桃、甘草等更有助於提升整體免疫力。
四．益生菌：腸道健康是免疫力最重要的關鍵，人體有70%的免疫細胞集中在腸道，而腸道的菌種優劣，除了直接影響營養吸收，對於益生菌的選擇，建議有標註據臨床實驗尤佳，特別是針對上呼吸道或過敏，像是可以找副乾酪乳桿菌(Lactobacillus paracasei)、發酵乳桿菌(Lactobacillus Fermentum)、鼠李糖乳桿菌 (Lactobacillus rhamnosus)等，比較能針對時下所需。
五．紫錐菊：紫錐菊的應用可回朔到幾百年前的北美原住民時期，如今針對感善感冒及呼吸道症狀也已取得世界衛生組織的認可，這兩年因為新冠疫情，也使其備受關注，可作為民眾的居家常備品。
六．緩釋型維生素Ｃ：是大家最熟悉的營養素之一，優秀的抗氧化功效，可緩解打完疫苗後的發燒、頭痛等副作用，但然而因為維生素Ｃ屬於水溶性維生素，蔬果雖含量豐富卻會因為烹煮而流失，加上現代人外食居多，較難充分補充，因此建議以緩釋型的維生素Ｃ作為選擇的標準，除了能降低因流失造成的浪費，也能讓身體長時間保持穩定的維生素Ｃ濃度以供細胞利用，同時緩和發炎反應，特別時刻每日建議量為1000毫克。
七．高單位維生素D：在近年的研究越來越豐富，除了以往我們所認知的幫助鈣質吸收外，根據《營養學會會刊》（Proceedings of the Nutrition Society）報告，維生素D有活化免疫細胞的功能。另也有相關國際研究指出，若體內的維生素D濃度高，可降低感染新冠肺炎的機率。建議可選擇轉換率較高的維生素D3，並具高單位劑量達800IU較佳，有效維持體內維生素D濃度。
八．維生素A：本身對粘膜健康很有幫助，而黏膜充斥著我們的呼吸道、消化道及眼部，黏膜組織越健康，越能夠幫助人體排出外來異物及病菌。因此平時亦可透過補充綜合維他命，並挑選如同上述提及的緩釋劑型，才能長效在腸道內釋放，讓花的錢都能進到細胞裡。
防疫新生活 持續強化自我免疫力不可少
勤洗手、戴口罩、保持社交距離是最基本的防疫工作，而為了要能和病毒長期抗戰，醫師也再提醒，要持續的強化自我免疫力，除了要適度的運動、睡眠和休息，均衡飲食尤其重要，還要再搭配補充維生素、礦物質、脂肪酸等營養素，才能有效幫助免疫系統健康運作，增強自身抵抗力，降低染疫重症風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。