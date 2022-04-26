中市府施政民調連四降　議員：影響盧秀燕連任

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副市長黃國榮表示，民調是市府施政的參考，針對民眾提出的看法與建議都會持續加強，把事情做好，全力服務市民。
楊典忠表示，108年起台中市政府每年都編列200萬元進行施政滿意度民調，但是110年市政府以擴充合約方式多花了58萬3605元進行4次調查，擴充合約分別在6月、10月、11月、跟111年1月進行民調，去年中二選區罷免本來是在8月底投票，後來因為疫情由後到10月底，於是市府擴充加了3次施政滿意度民調，後來中二立委補選在今年1月，所以才又追加民調到今年1月，令人質疑市府施政滿意度民調與中二立委補選的關聯性。
楊典忠說，去年10月到今年1月市府整體施政滿意度連續四個月都下降，滿意度從74%降到68.4%，不滿意度也來到最近一年的新高，不滿意度從12.9%上升到18.9%，他質疑市長是否因為民調滿意度連四降，而遲遲不願意去幫忙輔選？
楊典忠認為，市府施政滿意度民調結果，也蠻符合中二立委補選的結果，市府施政滿意度不佳，連帶影響台中市執政黨立委候選人的支持度，他要求政風處進行調查，市府有沒有因為中二立委罷免與補選而去擴充合約進行民意調查。
楊典忠認為，不能把公帑拿去政黨私用，市府以擴充合約方式增加民意調查次數，也等於變相追加預算，應該透過正常程序「追加減預算方式」處理，也讓審查預算的台中市議會了解增加民調的必要性，規避議會監督也是不可取的，無論如何市府都要檢討改進。
研考會主委吳皇昇表示，民調短期震盪是很正常的現象，整體而言，目前市府滿意度維持在7成左右，長期趨勢也呈現成長態勢，但市府團隊不會因此懈怠，感謝市民鞭策及肯定，現階段重大任務就是齊心防疫。
此外，針對今年1月份中二選區立委補選時，市府是否有特別實施民調，吳皇昇說，市府每月都會進行民調了解民意需求。去年因多項重大社會議題變化大，例如食安、萊豬、空品及疫情等，都是政策研擬的重要依據，跟選舉毫無關係，盼勿過度解讀。