中市府施政民調連四降　議員：影響盧秀燕連任

台中市政府每年都會編列 200 萬元，進行市府施政滿意度相關趨勢滿意度調查，市議員楊典忠質詢表示， 110 年市政府以擴充合約方式多花了 58 萬 3605 元進行 4 次調查，而且民調還做到今年 1 月份，剛好是中二立委罷免補選的月份，去年 10 月到今年 1 月市府整體施政滿意度連續四個月都下降，滿意度從 74% 降到 68.4% ，他質疑市長是否因為民調滿意度連四降，而遲遲不願意去幫忙輔選？民調連四降是市府團隊施政的警訊，恐怕會影響年底市長連任。

我是廣告 請繼續往下閱讀

副市長黃國榮表示，民調是市府施政的參考，針對民眾提出的看法與建議都會持續加強，把事情做好，全力服務市民。

楊典忠表示， 108 年起台中市政府每年都編列 200 萬元進行施政滿意度民調，但是 110 年市政府以擴充合約方式多花了 58 萬 3605 元進行 4 次調查，擴充合約分別在 6 月、 10 月、 11 月、跟 111 年 1 月進行民調，去年中二選區罷免本來是在 8 月底投票，後來因為疫情由後到 10 月底，於是市府擴充加了 3 次施政滿意度民調，後來中二立委補選在今年 1 月，所以才又追加民調到今年 1 月，令人質疑市府施政滿意度民調與中二立委補選的關聯性。

楊典忠說，去年 10 月到今年 1 月市府整體施政滿意度連續四個月都下降，滿意度從 74% 降到 68.4% ，不滿意度也來到最近一年的新高，不滿意度從 12.9% 上升到 18.9% ，他質疑市長是否因為民調滿意度連四降，而遲遲不願意去幫忙輔選？

楊典忠認為，市府施政滿意度民調結果，也蠻符合中二立委補選的結果，市府施政滿意度不佳，連帶影響台中市執政黨立委候選人的支持度，他要求政風處進行調查，市府有沒有因為中二立委罷免與補選而去擴充合約進行民意調查。

楊典忠認為，不能把公帑拿去政黨私用，市府以擴充合約方式增加民意調查次數，也等於變相追加預算，應該透過正常程序「追加減預算方式」處理，也讓審查預算的台中市議會了解增加民調的必要性，規避議會監督也是不可取的，無論如何市府都要檢討改進。

研考會主委吳皇昇表示，民調短期震盪是很正常的現象，整體而言，目前市府滿意度維持在 7 成左右，長期趨勢也呈現成長態勢，但市府團隊不會因此懈怠，感謝市民鞭策及肯定，現階段重大任務就是齊心防疫。