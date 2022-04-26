北市「以篩代隔」適用對象再擴大 高風險接觸者也適用
新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，中央針對隔離者的相關政策，昨（25）日晚間提出「3+4」的居隔政策，不過卻讓許多隔離者人數較多的縣市覺得窒礙難行。對此台北市長柯文哲今日下午臨時召開北市防疫記者會，並宣布持續擴大「以篩代隔」的適用群體範圍，從原本的一、二類族群外，再擴增三、五、七類族群也可以適用。
柯文哲表示，現階段中央提出3+4的居隔模式，對某些單位來講還是不行，例如醫療、防疫等相關單位，「第一類醫院、診所有關的，大家了解；第二類，政府人員；第三類，防疫旅館、防疫計程車人員。」柯文哲強調，旅館如果因為工作人員確診要開始隔離，不可能，社福系統好比安養院，一個照服員確診全部人居隔也不可能。
柯文哲直言，如果有繼續上班必要的族群，還是要採取以篩代格的方式進行，「昨天中央公布3+4，我們盡力執行，執行上是有困難的。」柯文哲說，醫療相關系統不能垮掉，因為有接觸確診者被框列的人，就用「以篩代隔」的模式進行，「確診就退出戰場，其他就繼續作戰」。
柯文哲強調，即使是一、二、三、五、七類群體的人員，還是以打滿第三劑疫苗的人員為主，「被感染的機率低、症狀輕微，傳染給其他人的機率也低。」柯文哲說，這幾類人員採取以篩代隔的模式進行，就是要確保北市防疫跟醫療量能是可以維持的。
※【NOWnews 今日新聞
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