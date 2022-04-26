獨／具俊曄答應替《原子少年》寫歌 小鮮肉有望赴韓培訓
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》播出後就創下高收視，在NOWnews今日新聞、LINE TV等平台都創下高收視，製作人詹仁雄接受訪問時，提到有意邀請具俊曄替團員們製作歌曲，且大S也非常樂意，加上出自於「酷龍」的具俊曄是韓團始祖，在業界擁有許多人脈，未來有考慮將《原子少年》的團員們送到韓國培訓。
詹仁雄透露20多年前就已經見證過大S與具俊曄的戀情，如今2人舊情復燃，他特地抽空與夫妻倆敘舊，並在談話過程中透露自己正在製作節目《原子少年》，所以邀請具俊曄擔任其中一團選手的製作人，幫其製作音樂，對方考慮完後就表示有意願。詹仁雄目前正在安排製作時間、人力和費用，坦言如果時間允許，具俊曄會在最後一集現身節目擔任飛行導師：「主要是要請他幫我們打造『酷龍』製作的男團，他是韓國最頂尖的男團元老，一定能幫我們找到老師。」更說未來若有機會、預算足夠，可以帶選手到韓國培訓，由元老級人物帶領新生代人物圓夢。
在具俊曄結束隔離沒多久，詹仁雄就有和夫妻倆一同用餐，他透露大S回春10歲，讚嘆愛情力量非常偉大，還笑說對方看起來根本就是小S的妹妹，也大讚具俊曄本人相當親切，是一個謙遜的大叔。至於大S何時會重返螢光幕和大家見面，詹仁雄並不清楚，不過他表示大S本身對演藝事業已經抱持著「半退休的狀態」，但詳細內容還是要詢問本人。