COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／具俊曄答應替《原子少年》寫歌　小鮮肉有望赴韓培訓

▲具俊曄答應替《原子少年》寫歌。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄答應替《原子少年》寫歌。（圖／具俊曄IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-26 17:31:41

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》播出後就創下高收視，在NOWnews今日新聞、LINE TV等平台都創下高收視，製作人詹仁雄接受訪問時，提到有意邀請具俊曄替團員們製作歌曲，且大S也非常樂意，加上出自於「酷龍」的具俊曄是韓團始祖，在業界擁有許多人脈，未來有考慮將《原子少年》的團員們送到韓國培訓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹仁雄透露20多年前就已經見證過大S與具俊曄的戀情，如今2人舊情復燃，他特地抽空與夫妻倆敘舊，並在談話過程中透露自己正在製作節目《原子少年》，所以邀請具俊曄擔任其中一團選手的製作人，幫其製作音樂，對方考慮完後就表示有意願。詹仁雄目前正在安排製作時間、人力和費用，坦言如果時間允許，具俊曄會在最後一集現身節目擔任飛行導師：「主要是要請他幫我們打造『酷龍』製作的男團，他是韓國最頂尖的男團元老，一定能幫我們找到老師。」更說未來若有機會、預算足夠，可以帶選手到韓國培訓，由元老級人物帶領新生代人物圓夢。

▲《原子少年》成績揭曉，前三名出爐。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》開播後創下高收視。（圖／野火娛樂提供）
在具俊曄結束隔離沒多久，詹仁雄就有和夫妻倆一同用餐，他透露大S回春10歲，讚嘆愛情力量非常偉大，還笑說對方看起來根本就是小S的妹妹，也大讚具俊曄本人相當親切，是一個謙遜的大叔。至於大S何時會重返螢光幕和大家見面，詹仁雄並不清楚，不過他表示大S本身對演藝事業已經抱持著「半退休的狀態」，但詳細內容還是要詢問本人。

▲詹仁雄號召投資者砸下1.2億元，要打造國際男團。（圖／記者陳明安攝影）
▲詹仁雄邀請具俊曄合作《原子少年》。（圖／記者陳明安攝影）

獨／歐爸老公具俊曄順利拿到良民證　下月如期飛紐約演出

汪小菲坦蕩公開7年初戀　小S一語道破他「背後用意」

《原子少年》首階段對決戰果出爐　天王星獲周湯豪高評價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.38%49.62%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀