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日確診千例是疫調極限！柯文哲：必要時將「軟性封城」

▲本土疫情升溫，台北市今天新增1302例本土病例，市長柯文哲表示，日增千例就是疫調極限，未來若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城。（圖／中央社）
▲本土疫情升溫，台北市今天新增1302例本土病例，市長柯文哲表示，日增千例就是疫調極限，未來若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城。（圖／中央社）

中央社

2022-04-26 17:47:54

（中央社記者陳昱婷台北26日電）本土疫情升溫，台北市今天新增1302例本土病例，市長柯文哲表示，日增千例就是疫調極限，未來若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城。

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不過柯文哲也表示，他目前無法馬上給出軟性封城的條件，只能每天看數據並滾動式修正戰術。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，新增1302例本土病例，台北市12個行政區中已經有8個確診數破百，且7個社區篩檢站來篩檢的人開始變多，昨天將近5000人來篩檢，陽性率已經上升到7.4%，是不好的指標。

柯文哲說，根據每日新增確診數上升率推估，若什麼事都不做，台北市到了5月4日就會新增5000例個案、5月7日1萬例，且到了5000例個案，連做PCR都有困難了，將有很多黑數。

柯文哲指出，接下來要嚴肅思考一個題目，也許疫情嚴重、每日新增1萬例個案時，就要比照其他國家，不疫調、不匡列、不追蹤確診者，恐怕連安置都沒辦法，重症再送醫院。

柯文哲說，每日確診千例就是疫調極限，光是匡列就有技術上困難，因此必要時還是會軟性封城，降低人流活動，未來一週將是關鍵期。

媒體詢問實施軟性封城的條件，柯文哲表示，台北市有8家醫學中心，是全台醫療資源最豐富的，所以如果病人數量大到醫院處理有困難，就要踩煞車。

柯文哲說，他已經下令把醫院專責病房的床數從5%升到10%，並每天監看醫院量能，發現病房開始滿的時候就會踩煞車。他無法馬上給這個問題的答案，只能每天看數據並滾動式修正戰術。（編輯：方沛清）1110426

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