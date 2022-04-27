算命師斷言「妳靠貓嘴吃飯」　女歌手長大後真的應驗

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柴郡貓表示：「會有這個想法也是時代碰撞出的火花，這兩年在疫情影響下，現場演出變得困難，更別說舉辦巡迴，一度因此感覺很挫折，卻在創作過程中想起了柴郡貓的名字本來就是來自童話故事《愛麗絲夢遊仙境》裡虛實交錯的角色，那我為什麼不嘗試看看只有柴郡貓才能做的主題呢？」於是便有了這次線上演出的發想。由一隻宛如繪本主角的貓走進現實的場景中，序幕拉開，音樂響起，當所有人都變成貓，這個世界會迎向什麼樣的結局呢？將柴郡貓的現場演出集合虛擬動畫，歌曲中的故事延伸成了微電影般的敘事畫面，完全展現柴郡貓音樂裡的獨特世界觀。
4月26日在KKTIX啟售的「我是貓，我在哪？」音樂動畫現場，與其說是一場表演，更像是在短短30分鐘裡登陸貓之國度，體驗一場如夢似幻的旅程。團隊更精心設計了不同含義的三款套票組合，包含旅行必備的明信片組、讓你的心沒有飛航限制的飛行布章鑰匙圈、以及音樂無國界的限量EP卡帶，讓柴郡貓帶你前進貓次元線上演出，從內而外感受滿滿的吸貓療癒。
不只愛貓成痴，還有一張像極了貓的嘴巴，連創作歌曲都唱著《想哭的時候變成貓》，更曾因為貓系形象被電影公司指名創作電影宣傳曲，柴郡貓分享說：「記得小時候曾經被媽媽帶去算命，師父特別交代虎牙絕對不能矯正，以後還要靠它吃飯。聽起來很像開玩笑，沒想到現在真的變成一個貓系創作歌手。」接下來也期許柴郡貓的音樂能夠輕如貓咪溫柔陪伴，療癒每個受傷的心，更可以像貓一樣唱出個性又勇敢的姿態。（編輯：楊穎軒）