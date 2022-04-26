親自體驗具俊曄「光頭藝術」 香港名廚一覺醒來瞬間回春
「酷龍」成員具俊曄與大S結婚之後，一舉一動都備受矚目，過去一向以「光頭」造型現身的他，最近卻出現「平頭」造型。為具俊瞱做頭皮藝術紋髮的韓國美學大師團隊，日前特地來台與台灣美學專家交流，這次由另一位光頭、香港名廚「寶師傅」何京寶親自上陣，由藝術紋髮大師韓正旭親自替他操刀，體驗「變年輕、臉也變小」的感覺，沒想到過程中，由於因為何京寶身心太過放鬆，而不小心睡著，連呼聲都聽得到。
具俊瞱曾說自己的頭髮是靠頭皮藝術紋髮：「真的很自然，看起來又很年輕，臉也變小了。」認了自己其實沒有頭髮，因此引發熱議。去（2021）年具俊瞱也公開了自己接受「頭皮藝術紋髮」的過程，坦言一直對頭皮藝術紋髮很感興趣，只是因為害怕一直沒有去做，直到聽完後輩的推薦後，才下定決心試試，也表示對成果非常滿意。
事實上，替具俊瞱製作頭皮藝術的紋髮團隊，多年來已替許多大牌韓國藝人進行改造和造型設計，在韓國還有「明星推手」的封號，包含香港大廚何京寶也親自上陣，他今（26）日特地出席由許聖梅主持的記者會，體驗韓正旭的頭皮藝術紋髮，沒想到過程當中，何京寶還因為太放鬆睡著了，呼聲大作，連番的「打雷」聲音讓韓大師都忍不住笑出來，而寶師父一覺醒來驚覺變年輕：「自己光頭造型很多年了，現在竟然有了頭髮，覺得自己變年輕，桃花也跟著來。」