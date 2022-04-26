亂象多！居隔3+4急上路　黃立民：流程跟不上就不該推

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對此，黃立民分析，「3+4」是一種「以篩代隔」的政策，基本上是應該要走的方向，不過雖然政策本身是對的，但行政流程又是另外一件事情，如果行政流程跟不上，那政策就不能推動，若想要推動政策，行政流程要能跟上才可以，「所以要把行政流程跟政策本身要分開，如果跟不上，代表政策推出太早了，指揮中心應裁量，等配套措施準備好，才可推行政策。」
「風險是一定有的！」黃立民坦言，如果台灣要走向減災和與病毒共存，一定就是要冒著感染風險，倘若選擇不冒感染風險，就是要走清零，可「大家也知道清零是不可能的，一定要走向減災、與病毒共存。」那就一定會有把病毒帶到社區的風險。
黃立民指出，現行「3+4」新制，大概會漏掉10%至20%確診者，不過因社會已經很多人染疫，「這個加上去的量，不是那麼關鍵，以目前來講不是很大的傷害，還屬可容忍範圍。」他強調，最重要還是個人防護，且現行問題目的不是不感染，而是感染後不要轉為重症，大方向還是可以推此政策，只是政府要控管好風險。
黃立民進一步說明，防疫政策能否成功，最大的指標就是民眾的順從度，因為政府難以時時刻刻都盯著民眾，民眾是否願意遵守規定每日進行快篩、快篩陽性也願意通報、自己管理自己的行為，「如果民眾願意做，政策就比較會成功，民眾不願意做，政策就會失敗」，這也會反應在感染人數，若感染人數快速上升，就要檢討是否是政策問題，如果是政策問題，就要回頭修正，這要政策實行一到兩周後才會比較清楚。
至於雙北防疫政策與中央不同調，黃立民認為，雙北應該有自己的評估，但必須要有配套措施，盡量確認市民會配合政策，勸導每位居民配合，配合度越高，防疫就會越成功，雙北若要與中央不同調，就是要做好配套措施，「再怎樣完善的政策，政府也不可能24小時盯著民眾落實，自發落實還是很重要，民眾的配合就是防疫能否成功很大的關鍵。」
此外，黃立民也分析，目前疫情看起來，確診病例數增加速度蠻快的，以3天為一單位來看，每3天大約增加一萬多人染疫，處於穩定上升的階段，因此「政策要推就是要小心，免得突然衝太快，配套措施更是一定要，而以目前配套措施要每日快篩，如果民眾願意配合，還是可以成功防疫。」至於現行國內檢疫雖採「3+4」，但入境檢疫措施仍維持「10+7」，何時才能開放，黃立民也說，要先看國內疫情發展，「你要鬆綁的政策最好是一個一個來，而不是很快的跳著做」，否則風險會更難預測。
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