巷仔內／陳時中站著說話不腰疼　民眾只能自求多福？

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4月23日，輕症居家照護上路後，有部分民眾住在無管理員與對講機的舊型公寓，擔心無人可送藥送餐，對此，陳時中回應，民眾「或許可以把鑰匙丟下樓」，引發外界譁然。
4月25日晚間，指揮中心宣布，自26日起將現行居隔「10+7」縮短為「3+4」，隔日即上路，引發不少反彈與亂象，有民眾已符合居隔期限，卻連居隔單都尚未收到，電子圍籬也非立即生效，長則需要2日才能啟動，系統仍待更新修改，還有民眾遭匡列需進行快篩，但快篩試劑嚴重缺貨，也遲遲聯繫不上衛生單位領取，更有「陳規侯不隨」，新北拒採「3+4」，自修居隔轉型試辦草案，北市更喊話可能要採「軟性封城」，地方各自為政。
面對行政程序跟不上每日確診數字的腳步，在各家記者連番追問下，陳時中說，民眾無須等到居隔單，快篩陰性即可解隔、遭匡列應快篩還拿不到快篩，可持續聯繫衛生局。不過，地方衛生局多已難再負荷，民眾苦等到的，只有永遠忙線中的地方衛政，既然如此，是否代表民眾不必理會居隔單？居隔全憑自由心證？政府規定僅剩「參考用」？
台大兒童醫院院長、感染科權威醫師黃立民接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，即使政策正確，但若行政流程跟不上，政策就不能推動！中央必須明白，基層衛政已達極限，事實就是現有人力難以因應日漸增長的確診人數，不論是疫調、匡列、開立居隔通知或是發放防疫物資勢必會出現延宕，難以及時跟上縮短的檢疫天數，如果行政程序跟不上，政府就必須放寬規範，再簡化繁瑣手續，避免民眾盡力想遵守規矩卻無所適從，所有防疫人員也為此疲於奔命。
更重要的是，防疫官員請體恤民情，如果誠如蔡英文26日強調的兼顧防疫、社會運作、經濟仍是目標，那不論是「自主應變說」或是「丟鑰匙說」，皆難以讓民眾信服指揮官還在意努力維持社會運作，住在舊型公寓的老百姓不是少數、確診而苦等不到衛政通知的公民亦非個案，高官別當現代晉惠帝，傻問「何不食肉糜？」隨著疫情持續升溫，政府若無法具體回應訴求，無疑就是雨天收傘，手足無措的群眾只能哀禱「自求多福」，唯有政府設身處地了解平民生活困境，問題方有解答。
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