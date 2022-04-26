柯文哲拋「軟性封城」！未來將禁餐廳內用？北市府給答案
台北今（26）日新增1302例本土病例，市長柯文哲表示，單日增千例就是疫調極限，假設未來病人數量大到醫院無法負荷，就會實施軟性封城；引發外界質疑，何謂「軟性封城」，也好奇是否會禁止內用？對此，北市府發言人陳智菡表示，目前暫無禁止餐廳內用的考量。
柯文哲表示，根據每日新增確診數上升率推估，若什麼事都不做，台北市到了5月4日就會新增5000例個案、5月7日1萬例，且到了5000例個案，連做PCR都有困難了，將有很多黑數。
柯文哲指出，每日確診千例就是疫調極限，光是匡列就有技術上困難，因此必要時還是會軟性封城，降低人流活動，未來一週將是關鍵期。
對此，陳智菡晚間受訪指出，柯文哲認為若按照數字持續攀升，卻沒有採取進一步公衛手段的話，恐會導致醫療量能無法負荷，所以才拋出有需要就「軟性封城」的概念；至於「軟性封城」是否會禁止餐廳內用？陳智菡回應，目前暫無此考量。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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