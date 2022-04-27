《一家團圓》張琴演貴婦阿嬤　自掏荷包添貴氣行頭

三立八點台劇《一家團圓》中張琴與張瓊姿這組婆媳之間的戰爭永遠充滿著煙硝味，兩位分別靠表情、演技，浮誇又可愛的表演「笑」果十足，深得觀眾心。而張琴是表情富翁，之前臉書推出她的表情包受歡迎，她笑說是朋友傳給她看，看到自己表情被截圖下來，自己都忍不住在笑，印象最深是一場勇兔在唱《外婆的澎湖灣》的劇情，張琴當場傻住，表情被網友截圖在網路上瘋傳。另外她在劇中動不動就揮巴掌，而且巴掌都是來真的！網友就笑她是一個用巴掌管家的阿嬤，還說「其實我蠻喜歡張琴阿嬤，尤其是能演嚴肅又能演出喜感來」。
而這次張琴再度演出貴婦阿嬤可是下足了本，每天從頭到尾都要花好多時間準備，而且每場戲穿著搭配都不一樣，她笑說之前是皮草，現在又是全新以珍珠為主，光飾品就好幾萬了，還好部分衣服有廠商贊助，有觀眾會注意她的搭配還留言給她說：「每天在等看妳穿什麼衣服。」讓她覺得花錢是值得的。而美歸美，但有時為了連戲，也會頭暈弄錯飾品，她表示有次在淡水八里拍戲，發現少了一條連戲項鍊，助理就趕快從八里趕回三立拿，還好沒影響到外景拍攝。
張瓊姿在劇中是位可愛又可恨的婆婆，一個嘴壞卻惡人沒膽，愛裝可憐、看了很搞笑不知道是真壞還是假壞，網友就評論說「張瓊姿演婆婆好可愛，根本是戲精」，這角色根本感受不到她的壞，她不算惡婆婆，倒覺得是傻呼呼十足沒膽。張瓊姿看到網友留言鬆了一口氣，因為戲剛開始時，她的尖酸惹怒一些網友，她也未料到角色個性會轉變，也希望觀眾能以輕鬆自在的心情觀賞，所以會加強口氣的傳達和動作的設計，可以有比較人性化的表演！
而女兒也會跟瓊姿討論劇情，日前她和勇兔林筳諭的搞笑婆媳過招，在網路上廣受好評，連女兒都忍不住來留言「我媽現在回家收工每天都在唱9x9，我還以為她是家玲」，還開玩笑求編劇不要把媽媽的角色崩壞，深怕要在家陪媽媽練婆媳飛踢的橋段。張瓊姿也提到有時女兒也會問題讓她也很無語，譬如會問：「某一場戲演出時妳心裡在想什麼、或是某位跟妳對戲的演員都把他當成誰之類的。」而張瓊姿也會反丟問題給女兒，問她如果是妳演出會怎麼演，她稱這過程為互相學習求進步，不過基本上女兒是很支持她的工作，即便現在張瓊姿角色吃重，見媽媽的時間越來越短。（編輯：楊穎軒）