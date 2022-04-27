顯露敗跡？俄羅斯戰機屢遭擊落 專家：西方國家軍援奏效
烏克蘭軍方25日宣稱擊落1架俄羅斯Su-34戰機，這是俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，損失的第8架Su-34戰機，26日又有一架價值1600萬美元（約4.6億新台幣）的Ka-52攻擊直升機遭到擊落。專家分析指出，烏克蘭空軍在戰爭開打後戰力損失大半，但是西方國家適時提供防空武器，成功協助烏克蘭抵抗俄軍侵略。
《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，俄羅斯空軍戰力雖然戰力較強大，烏克蘭空軍戰機在戰爭初期遭到殲滅大半，但是烏克蘭陸續獲得西方軍援，例如英國擬提供的星紋（Starstreak）防空飛彈，對烏軍的野戰防空起到相當大幫助。
陳國銘指出，俄羅斯開戰之初使用巡弋飛彈發動攻擊，但是巡弋飛彈打不準，現在俄羅斯只好仰賴戰術空軍執行任務，每天約起飛80架次，俄軍改採低空投擲炸彈攻擊目標，因而容易遭到烏克蘭的野戰防空武器擊落。
陳國銘表示，若兩岸開戰，我國面臨環境更加險峻，由於地理上的鄰近，共軍有大量彈道飛彈與巡弋飛彈發動攻擊，兩岸飛航距離近也讓台灣面臨較大壓力，但是我國空軍擁有戰機數量較烏克蘭多，防空飛彈也比烏克蘭多很多，所以台灣與烏克蘭的情況不能比擬。
每架造價5000萬美金（約14.3億新台幣）的Su-35戰機也在烏俄戰爭中首度遭到擊落，國防安全研究院國防戰略與資源研究所蘇紫雲表示，Su-35戰機在航空科技與機械設計上是非常完美的機種，氣動力學與動力配置到達頂峰，可以做出「眼鏡蛇」與「落葉飄」等飛行動作，但是Su-35戰機仍遭到擊落，恐怕是俄國航電已經無法滿足現代戰場需求。