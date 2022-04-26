離職已半年！前公司竟「狂匯薪水」5個月 內行喊不妙
台灣多數人不會甫一畢業就在同間企業工作至退休，職涯通常都會經歷過3、4個公作，而某位民眾從前公司離職後，竟在後續五個月都收到薪水，讓他相當傻眼，發文分享後引起眾人關注，有些人打趣「被前公司包養了？」，可內行網友卻急勸快處理，以免日後被告。
原PO於Dcard中發文，表示自己已從前公司離職半年，也在新公司就職約有5個月的時間，可自己的帳戶卻仍收到錢公司發放的薪水，註記寫明是「薪資」交易，這讓他相當傻眼，詢問「請問遇到這種事情該怎麼辦，打給銀行詢問把它匯給我的錢轉回去嗎？還是就這樣不理？」
文章引起熱烈討論，有人認為是發放獎金，不需太過在意「離職半年多還是會收到獎金入帳，已習慣」、「我媽從銀行退休後，做的業績獎金，銀行還是有繼續給」，但多數人則持不同意見，認為大機率是前公司誤發「要問，之前也有人發生過，後來真的是公司誤發，有要求他還回去」、「莫名其妙的錢還是趕快訊問吧，留下紀錄對未來都有影響」。
眾人提供處理方式，並表明若這筆錢沒有如數歸還，原PO很可能惹禍上身「最好聯絡前公司一下，因為前公司之後發現，要告還是可以告喔」、「感覺要先打電話或寫email給前公司的HR說一下，再問他該怎麼處理，不過跟錢有關的事情建議寫email留紀錄，對自己比較有保障」、「前公司發現後可以要求你返還薪資，你不還會被告侵佔喔！趕快通知前公司，錢也不能花」。 （編輯：李惠婷）