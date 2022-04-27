巷仔內／俄羅斯空軍雙缺！沒錢又訓練少　致命弱點被打爆

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俄羅斯空軍第一缺為缺乏經費，1991年11月蘇聯解體後俄羅斯繼承大多數前蘇聯時期的空軍人員與裝備，但是經濟衰退也影響俄羅斯空軍運作，飛行員與維修人員經常領不到薪水而士氣低落，許多戰機的生產與升級計畫因為缺錢而受到拖延，2019年時曾傳出印度空軍擬採購21架MiG-29戰機，這批戰機其實是前蘇聯在1980年代開始生產，因為無法完成的半成品。
俄羅斯總統蒲亭2000年上台後雖然增加軍費，極力擴增先進戰機規模，但是戰機增加速度遠落後於主要競爭對手美國，中國媒體曾指出，2018年俄羅斯僅新增52架戰機，數量還不及中國解放軍的一半，世界第二空軍強國的地位遭受威脅。
缺乏訓練！飛行員空戰能力不足
俄羅斯空軍第二缺是缺乏訓練，俄羅斯飛行員每年平均訓練時數約100-120小時，遠低於北約的180-240小時的標準，也缺乏與北約相比擬的演習架構，如年度性的大型且規模複雜的演習，包括紅旗演習（Exercise Red Flag）或北約老虎會（Tiger Meet）等，使得俄空軍飛行員缺乏組織大規模空中作戰的能力。
俄羅斯空軍雖然在2015年投入敘利亞作戰任務，但是俄軍在敘國面臨的伊斯蘭國與敘利亞反政府力量缺乏防空武器與戰機，無法跟有西方武器援助的烏克蘭軍隊相比擬。2015年11月，1架俄軍Su-24攻擊機在敘利亞領空遭土耳其F-16戰機擊落，顯示俄軍戰機面臨西方先進戰機脆弱的一面。
俄羅斯空軍缺乏經費導致精準彈藥採購數量不足，缺乏訓練則限制戰場上的應變反應，加上俄國空軍也缺乏美軍的大規劃作戰能力，讓烏克蘭在戰機短缺下，仍能將俄國軍機誘入防空系統陷阱加以攔截獵殺。1980年代蘇聯入侵阿富汗，美國提供阿富汗反抗軍刺針飛彈攻擊蘇聯直升機與攻擊機，擊落近270架蘇聯軍機，嚴重打擊蘇軍士氣，如今俄國入侵烏克蘭，幾乎就是當年阿富汗戰爭噩夢重演。