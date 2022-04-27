NOW早報／柯文哲拋軟性封城！將禁餐廳內用？北市府解答

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柯文哲表示，根據每日新增確診數上升率推估，若什麼事都不做，台北市到了5月4日就會新增5000例個案、5月7日1萬例，且到了5000例個案，連做PCR都有困難了，將有很多黑數。
柯文哲指出，每日確診千例就是疫調極限，光是匡列就有技術上困難，因此必要時還是會軟性封城，降低人流活動，未來一週將是關鍵期。
對此，陳智菡晚間受訪指出，柯文哲認為若按照數字持續攀升，卻沒有採取進一步公衛手段的話，恐會導致醫療量能無法負荷，所以才拋出有需要就「軟性封城」的概念；至於「軟性封城」是否會禁止餐廳內用？陳智菡回應，目前暫無此考量。
今日天氣／偏北風防陣雨！北東地區雲量增 中南部晴到多雲
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局表示，今（27）日上午因風向轉為偏北風，北部地區雲量增加，白天高溫稍降到28、29度，偶出現局部短暫陣雨，但整體感受上仍偏悶熱；東部地區天氣則較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機會，甚至今晚在花東沿海地區有機會發生局部較大雨勢；中南部地區天氣仍是晴到多雲，僅午後山區可能出現局部短暫陣雨，白天高溫可達32至34度。
6.7萬人明可解隔！居家隔離「3+4」新制 將重開居隔書
居家隔離「3+4」新制昨（26）日上路，中央流行疫情指揮中心表示，預計有6.7萬居隔超過3天，今日就可解除隔離，並取消第3天進行快篩，指揮中心發言人莊人祥說明，昨日前就已開立電子居隔書者「將重新開立居隔書」；已隔離逾3天者，一律以昨日作為隔離迄日，隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天。
莊人祥解釋，居隔「3+4」新制以接觸日在4/17至4/23個案計算，預計有6.7萬人明起可解隔。同時他也補充，有關快篩試劑發放方式，會由隔離所在地方政府發放，總計5支，若在4/26就已隔離滿7天者，解隔當日可使用原發送快篩試劑；4/26未滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續轉介現居地後，會由地方政府衛生所發放。
大S、具俊曄吃米其林餐廳 郭彥甫曝「夫妻真實互動」
大S、具俊曄在台的新婚生活受到關注，日前韓國知名論壇「theqoo」流出夫妻倆在米其林二星餐廳RAW甜蜜用餐的畫面，同場還有小S、郭彥甫等友人，郭彥甫昨（26日）受訪透露具俊曄和大S私下互動。
據《自由時報》報導，郭彥甫表示，與大S、具俊曄有共同的朋友，那天吃飯和具俊曄及其他藝術家交流創作理念，自己用英文和具俊曄溝通，未來兩人也許有合作機會，他以很帥、善良、很真誠形容具俊曄，被問到對方與大S的互動，郭彥甫說就像自己跟太太一樣甜蜜。
具俊曄和大S已經在台登記結婚，但因為少了無犯罪紀錄證明、良民證等相關文件，申請外配居留證時卡關，緊急透過家人在韓國代辦，大S經紀人昨向《NOWnews今日新聞》證實，具俊曄目前已經取得良民證，而下個月飛紐約工作的計畫不變。
NBA／慘遭一輪遊！KD和Irving生涯首次在季後賽遭橫掃
昨（26）日布魯克林籃網以112:116輸給波士頓塞爾提克，季後賽0:4被橫掃出局，這是Kevin Durant和Kyrie Irving職業生涯首次在季後賽被橫掃，寫下尷尬紀錄。
延續上賽季的紀錄，籃網已經在季後賽苦吞6連敗，本季糟糕的團隊化學效應，以及部分球員自私的心態，最終導致了這樣的結果。這同時也是17年來首次在季後賽第二輪看不到Durant以及LeBron James，有那麼些世代交替的意味。
賽後受訪時塞爾提克主將Jayson Tatum，給了對手很大的尊敬，他認為0:4的系列賽比分並不能說明雙方的實力差距，同時直言籃網還是一支非常有天賦的隊伍。
「我們都清楚Durant的實力，我們就是每場比賽都盡量讓他打得艱難。」對於這個系列賽對KD的限制，Tatum認為就是每個人都認真的去執行好比賽策略。
台灣「史上最麻煩泡麵」是它！內行承認太難了：從小泡錯
台灣泡麵款式五花八門，近年來還出現不少外國品牌，讓消費者選擇更加多樣。不過，就有網友曝光台灣史上最麻煩的泡麵，而引來苦主們崩潰承認「以前也是泡錯！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，崩潰表示「史上最麻煩的泡麵，當初哪來的想法要人家自己勾芡的！」隨即曬出一張照片，畫面中可見是台灣老牌泡麵「香菇肉羹湯麵」。不過原PO話鋒一轉，認為其泡起來雖然麻煩，但口感仍十分美味，「從小吃到大，領錢的時候配茄汁鯖魚很搭」。
貼文一出，不少苦主也認同留言，「那個粉我都喇不散」、「這個很容易泡不好..常常吃到整塊的粉」、「我以前一開始也是泡錯」、「之前很喜歡吃，然後勾芡的粉都會跟其他調味包一起下，再加熱水，要吃時都結塊了⋯⋯」、「小時候不知道要攪拌，要吃的時候都結塊了」、「不錯吃，但不會泡的人，一開始全倒進碗裡泡的話會是一場悲劇！」
不過，也有行家傳授正確泡法，直言「要邊喇麵邊撒粉，讓粉平均撒在麵身上」、「粉慢慢撒邊攪拌勾芡，最後放黑醋，極品」、「這個好吃，泡好後要邊灑邊攪拌均勻才不會結塊」、「內行人知道白色那一包最後再加、再攪拌！再來加烏醋，一個字：絕」。
甚至還有老饕不斷大讚，「好吃，所以多泡幾次，就能得心應手了，哈哈哈」、「一碗20，我一次都買五碗回家備」、「這個真的很好吃耶！現在也不是那麼好買了，不是每家店都有」、「經典的泡麵。我從小吃到大！」（編輯：賴禹妡）