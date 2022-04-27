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俄警告核武風險　美防長：危險且無益

▲對於俄羅斯外長拉夫羅夫日前指稱可能在俄烏衝突中動用核武，美國國防部長奧斯汀今天斥責這是「危險且無益的」。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於俄羅斯外長拉夫羅夫日前指稱可能在俄烏衝突中動用核武，美國國防部長奧斯汀今天斥責這是「危險且無益的」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-27 07:45:23

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）對於俄羅斯外長拉夫羅夫日前指稱可能在俄烏衝突中動用核武，美國國防部長奧斯汀今天斥責這是「危險且無益的」。他並表示，既然俄羅斯總統蒲亭是發動戰爭的人，他就要做出結束戰爭的決定。

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逾40國今天在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）召開防衛會議，試圖確保對烏克蘭軍援態度堅定且步調一致。奧斯汀（Lloyd Austin）會後召開記者會，他形容今天是「重要的一天，也是極具建設性的一天」，但也表示「沒有時間可以浪費了」。

在被問到拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前警告可能在俄烏衝突中動用核武的看法時，奧斯汀指出，美國已經多次表明這種言論「非常危險且無益」。

奧斯汀表示，沒有人希望見到核戰爆發，這是一場各方皆輸的戰爭，危險的言詞不會有助益，美國不會參與其中。

奧斯汀並指出，結束俄烏衝突，蒲亭（Vladimir Putin）必須做出結束衝突的決定，因為他是發起這場衝突的人，應當緩和局勢並回到談判桌。

奧斯汀今天主持會談前，曾與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聯袂訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。美方向澤倫斯基保證會提供額外軍事支援。（編輯：周永捷）1110427

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