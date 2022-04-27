足球／勺子點球！本澤馬單場雙響　皇馬首輪較量小輸曼城

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下半場開踢之後，Philip Walter Foden頭球入網，Vinicius Junio小角度打門得手，雙方還是只有1分差；不過第73分鐘Bernardo Silva抽射破門，讓曼城拉開到2球領先，幾乎讓比賽失去懸念。
這時候本澤馬挺身而出，在第82秒進行12碼罰球時，大膽使用「勺子點球」的方式踢進關鍵分，雖然皇馬最終還是輸球，但下一輪回到伯納烏，仍保有翻盤機會。
賽後，皇馬主帥Carlo Ancelotti表示，作為一個球迷，這是一場精彩的足球比賽。「不過作為皇馬總教練，我必須考慮到我們很早就丟了2個球，但也帶了3個進球回伯納烏。我們現在希望能進入決賽。」
而曼城主帥Josep Guardiola則是認為球隊本應打進更多球，不過對方在壓迫上做得分非常好，因此能拿下比賽他們也應該感到自豪。「我們將要去馬德里，爭取贏得比賽。就在有球和無球的情況下所做的一切來說，我已無法對球員們提出更多要求。」
此役發揮如此出色，本澤馬表示球隊拚戰到最後，雖然最後輸球，但現在有機會回主場為球迷獻上一場精彩的比賽。而對於比賽中使用「勺子點球」這樣打膽的策略，他則直言那時候腦子就是有這樣的想法，「這就是精神上的自信，如此而已。我對自己很有信心。」