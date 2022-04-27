NBA／士官長缺陣！「黑豹」砍23分關門　熱火4:1晉級次輪

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次節中段時，老鷹進攻突然當機，在快要5分鐘的時間裡一分未得，熱火也趁機打出了一波17:0的攻勢，建立起雙位數的優勢，半場打完以54:42領先客隊。
易籃再戰後，老鷹打出10:4的反撲，不過熱火靠著Bam Adebayo在籃下的優勢，又拿回了雙位數領先。末節De'Andre Hunter和Onyeka Okongwu兩人的出色表現，帶領客隊打出10:0高潮，老鷹一度追到只落後3分。
不過接著Tyler Herro和Oladipo各自命中跳投，快速幫助球隊止血，Young接著被吹技術犯規，比數再度被拉開；決勝時刻是Hunter兩度站上罰球線，讓球隊保有一線生機，老鷹追到剩下6分。
熱火暫停回來之後，Strus投進三分球，不過Young回過頭來兩罰命中，Hunter再連續命中2顆長距離投籃，讓雙方回到2分差。比賽進入最後一分鐘，Oladipo切入後妙傳給Adebayo灌籃，熱火97:93領先。
接著，Young罰球僅一中，Hunter下一回合6犯離場，老鷹在最後29秒時掌握球權，但Young已無信心，把球傳給隊友，球出界。之後老鷹界外球發不出來，被熱火抄掉，比賽結束。
Oladipo這一場16投8中得到23分，成為Butler不在時、球隊進攻端的核心；而老鷹這邊則是Hunter站了出來，拿到全場最高的35分，另外還有11籃板，只可惜他最後犯滿畢業，也讓球隊失去追分氣勢。