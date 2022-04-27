台股早盤大跌逾400點　財長：國安基金密切關注

美國升息效應，加上中國大陸疫情升溫及俄烏情勢未減，讓市場瀰漫不安氣氛，美股4大指數大跌，台股今（27）日早盤也重挫逾400點，對此，財政部長蘇建榮表示，國安基金會隨時密切關注，至於何時會進場護盤？他說，這幾天交易量能都還有3千億元左右，維持在過去1個月的日均量，較怕的是「價跌量縮」，在這情況下就會召開臨時會決定是否進場，但目前未達開會條件，先密切關注。
蘇建榮今日表示，影響台股除了美股之外，還有包括美國聯準會明確表明今年會數度升息，且一次不只升1碼，這會造成國際資金移動，還有俄烏戰爭導致國際政經情勢緊張，特別是能源、糧食短缺，因為烏克蘭、俄羅斯都是小麥、能源等大宗物資生產地。另外，中國大陸幾個重要生產基地因疫情封城，也導致台廠生產受到影響，加上國內也受到疫情影響，民生消費降低也多多少少影響台股。
面對台股早盤再跌逾400點，國安基金是否會進場護盤？蘇建榮說，國安基金會隨時密切關注國際局勢，但觀察這兩天台股交易量能還在3000億左右，維持在過去1個月日均量，比較怕的是「價跌量縮」，如果下跌量縮才需要緊張，在這情況之下，就會視情況召開國安基金臨時委員會，決定是否要進場，但目前還沒有開會條件存在，目前還是密切關注。