隱形眼鏡一跑掉打亂比賽陣腳　籃球員靠SMILE全飛秒找回視力

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台灣新竹攻城獅職業籃球隊總經理高景炎坦言，自己過去並不覺得近視是太大的問題。但長年配戴隱形眼鏡後，眼睛乾澀問題越來越嚴重，後來在眼科醫師建議之下進行「近視雷射」，改善了不少生活上曾遇的難題。舉例來說，以前他如果晚上睡到一半醒來，想要找水喝或是上廁所，因為沒有隱形眼鏡的幫助，視線較為模糊，都得摸黑扶著牆緩步前進才不會撞到東西，現在一睜開眼就是清晰的「視」界，生活變得很方便。
SMILE全飛秒微創、無瓣 不用怕球場上大力碰撞
事實上除了運動員之外，一般民眾對於近視雷射的接受度也越來越高，知名連鎖眼科林丕容總院長表示，目前台灣近視雷射術式有三種，包含PRK（Photo Refractive Keratectomy, 雷射屈光角膜切削術）、LASIK飛秒準分子及SMILE全飛秒近視雷射，其中又以LASIK飛秒準分子及SMILE全飛秒近視雷射為主流。
如以平時需進行激烈運動的籃球員為例，由於SMILE全飛秒近視雷射傷口較小，全程僅製造如筆尖大小的傷口，不僅可以減少術後乾眼情形，也因過程中無製造角膜瓣，運動時不必過度擔心角膜會因碰撞撞擊而產生移位，因此一般會較建議進行此種術式。然而，林丕容總院長提醒，近視雷射雖方便，也並非所有人都適合，以其服務診所為例，不僅術前要與民眾做良好的溝通，確實掌握其需求；也需要再進一步安排高達21項眼科檢查評估，來確認適不適合施作。林丕容總院長強調，檢查一個都不能少，「要有好的診斷，才能有獲得好的治療」。
高度近視併發症多 應定期安排眼部檢查
許多人可能會認為，近視可靠眼鏡及隱形眼鏡等工具補救，因此就大意輕忽，任度數上升也不以為意。知名連鎖眼科新竹診所院長張沛瑞指出，高度近視會將眼睛結構橫向拉長，導致視網膜與視神經功能受影響，因此患者常較容易引發白內障、視網膜裂孔、視網膜剝離等併發症。
除了日常要做好近視防護，針對已有近視的民眾，張沛瑞院長提醒，若平時有長時間配戴隱形眼鏡的需求，應儘量定期安排眼部檢查，以防角膜缺氧而造成內皮細胞凋亡，或與專業眼科醫師討論，是否改以近視雷射改善近視問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53531
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