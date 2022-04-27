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隱形眼鏡一跑掉打亂比賽陣腳　籃球員靠SMILE全飛秒找回視力

隱形眼鏡一跑掉打亂比賽陣腳　籃球員靠SMILE全飛秒找回視力
隱形眼鏡一跑掉打亂比賽陣腳　籃球員靠SMILE全飛秒找回視力

健康醫療網

2022-04-27 11:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平、蔡誠報導】愛運動的近視族們，應該都有體會過戴著眼鏡運動有多不便，但其實，即便換上隱形眼鏡，對需要進行高強度運動訓練或喜愛如籃球等高機率會產生碰撞的人來說，行動依然相當受限。隨著台灣近視人口不斷飆升，台灣新竹攻城獅職業籃球隊中，也有不少受近視所擾的案例，其中，兩位明星球員容毅燊、林明毅說，過去每天早上不管是重訓還是體能訓練，都需要換上隱形眼鏡，但只要練習強度一提高，即難以避免球員之間的碰撞，有時隱形眼鏡一跑掉，要花時間調整，整個練習進度就會受影響。而這些不便如在比賽時發生，可能會造成更大的麻煩。

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長期配戴隱形眼睛　球隊總經理眼睛乾澀不堪

台灣新竹攻城獅職業籃球隊總經理高景炎坦言，自己過去並不覺得近視是太大的問題。但長年配戴隱形眼鏡後，眼睛乾澀問題越來越嚴重，後來在眼科醫師建議之下進行「近視雷射」，改善了不少生活上曾遇的難題。舉例來說，以前他如果晚上睡到一半醒來，想要找水喝或是上廁所，因為沒有隱形眼鏡的幫助，視線較為模糊，都得摸黑扶著牆緩步前進才不會撞到東西，現在一睜開眼就是清晰的「視」界，生活變得很方便。

SMILE全飛秒微創、無瓣　不用怕球場上大力碰撞

事實上除了運動員之外，一般民眾對於近視雷射的接受度也越來越高，知名連鎖眼科林丕容總院長表示，目前台灣近視雷射術式有三種，包含PRK（Photo Refractive Keratectomy, 雷射屈光角膜切削術）、LASIK飛秒準分子及SMILE全飛秒近視雷射，其中又以LASIK飛秒準分子及SMILE全飛秒近視雷射為主流。

如以平時需進行激烈運動的籃球員為例，由於SMILE全飛秒近視雷射傷口較小，全程僅製造如筆尖大小的傷口，不僅可以減少術後乾眼情形，也因過程中無製造角膜瓣，運動時不必過度擔心角膜會因碰撞撞擊而產生移位，因此一般會較建議進行此種術式。然而，林丕容總院長提醒，近視雷射雖方便，也並非所有人都適合，以其服務診所為例，不僅術前要與民眾做良好的溝通，確實掌握其需求；也需要再進一步安排高達21項眼科檢查評估，來確認適不適合施作。林丕容總院長強調，檢查一個都不能少，「要有好的診斷，才能有獲得好的治療」。

高度近視併發症多　應定期安排眼部檢查

許多人可能會認為，近視可靠眼鏡及隱形眼鏡等工具補救，因此就大意輕忽，任度數上升也不以為意。知名連鎖眼科新竹診所院長張沛瑞指出，高度近視會將眼睛結構橫向拉長，導致視網膜與視神經功能受影響，因此患者常較容易引發白內障、視網膜裂孔、視網膜剝離等併發症。

除了日常要做好近視防護，針對已有近視的民眾，張沛瑞院長提醒，若平時有長時間配戴隱形眼鏡的需求，應儘量定期安排眼部檢查，以防角膜缺氧而造成內皮細胞凋亡，或與專業眼科醫師討論，是否改以近視雷射改善近視問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53531

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