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知名大車隊集團號召5萬名司機戒菸抗疫 最高獎金三十萬！

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知名大車隊集團號召5萬名司機戒菸抗疫 最高獎金三十萬！

健康醫療網

2022-04-27 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據國民健康署調查，多達半數的職業駕駛有吸菸習慣，是同期全國成人吸菸率的3-4倍，有鑑於此，知名大車隊集團與董氏基金會攜手合作邁入第14年，目前已鼓勵將近1,000位司機報名戒菸，4月19日以行動響應「2022戒菸就贏比賽」，特別號召大車隊集團旗下，包含小黃、多元計程車司機和全球快遞愛鄰騎士，共五萬名職業駕駛們一起響應戒菸活動，只要在四月底前報名，五月完全不吸菸，就有機會抽中獎金30萬或6萬(六組)！大車隊集團加碼增設專屬旗下職業駕駛的成功戒菸獎金3萬元三組，直接激勵五萬名司機參與「戒菸」與「助人戒菸」的實際行動！

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疫情嚴峻大車隊更重視防疫　戒菸保持自身健康也守護乘客

大車隊集團董事長林村田表示，「初心是希望台灣計程車能夠提供舒適環境給乘客，在這次的「戒菸就贏」活動中除了鼓勵司機戒菸，讓司機扮演「戒菸抗疫推廣大使」的角色，在疫情嚴峻之下大車隊對防疫工作的重視也沒停止過。我們鼓勵旗下五萬名計程車司機與快遞騎士們參加戒菸活動，希望藉此行動提醒全台所有職業駕駛們，透過戒菸保持自身健康，也就是在守護乘客與消費者的健康。」

董事長林村田還提到，大車隊經營16年來，長期觀察到計程車產業中有許多孤苦無依、需要幫助的司機，有發生重病但是沒有家人，或是遇到重大意外事故而無法工作的司機，因此大車隊在六年前成立一個社團組織「暖心會」，秉持救急不救窮的宗旨；特別在今年的4月13日，大車隊正式成立「台灣計程車駕駛暖心協會」，希望號召更多人出錢出力，幫助需要被幫助的司機，其中暖心協會照顧的對象也有因抽菸而把身體搞壞的大哥大姊，藉由這些司機個案提醒大家「戒菸」的重要性，拋磚引玉希望全台職業駕駛一起加入戒菸抗疫的行列。

▲立志戒菸的知名大車隊司機黃振裕表示，因為自己患有三高，讓他意識到健康重要性，也為了不讓同住家人的健康受影響，所以決定戒菸。

三高靠戒菸改善　六旬運將為家人戒掉40年菸癮

今年60歲的黃振裕先生，是第一位率先站出來戒菸的司機大哥。他不僅是大車隊的運將，也是「台灣計程車駕駛暖心協會」的義工，菸齡超過40年的他表示，「因為自己有三高的問題，醫生說戒菸能夠改善，加上新冠疫情嚴峻，醫生說三高病人萬一感染新冠肺炎會比一般人更加危險，所以為了自己的健康，也不讓同住的太太吸到二手菸、三手菸，這次會努力戒菸，不讓家人擔心。」

大車隊每年載客量高達8千萬趟次，所以照顧司機及乘客的健康成為台灣大車隊的重要責任，希望透過這次「2022戒菸就贏比賽」，幫助職業駕駛成功「戒菸」及「助人戒菸」，為全台乘客打造安心舒適的乘車環境。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53542

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