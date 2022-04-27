緬懷與感念！國民黨設立蔣經國紀念牆　肯定對台貢獻

今（27）日適逢前總統蔣經國誕辰，中國國民黨特別於中央黨部設置「經國紀念牆」，藉由經國先生當年在全台各地親民、愛民的足跡歷史照，展現經國先生戮力從公、為國為民的風範，也表達對蔣經國的感念。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「經國紀念牆」採藍色形象視覺設計，展出多幅經國先生走遍全台的奮鬥足跡，包括民國43年巡視中橫公路、民國64年巡視「十大建設」中的台中港建港工程，以及巡視新竹科學園區等訪視各地照片，也包括經國先生親切問候民眾，自在開懷、與民同樂的身影。國民黨表示，經國先生是台灣現代化的奠基者，不論是在國防、經濟及民主政治上，都有著深遠的影響。他在推動十大建設、拔擢台籍人士以及解除戒嚴上的魄力與努力，至今仍為許多人感念，更是多年來各項民調中最受歡迎、最令人懷念的總統。國民黨說，經國先生身體力行印證「人民的小事就是政府的大事」，親民、愛民的樸實作風廣為各界懷念。黨主席朱立倫也曾強調「蔣經國路線就是國民黨路線」並戮力實踐，國民黨將延續經國先生的精神，持續關注各項大小民生議題，與台灣社會的脈動同呼吸，努力為民眾發聲。蔣萬安「緊黏」蔣經國 卓冠廷：路只會越走越窄、越偏內幕／蔡英文出席蔣經國園區開幕 動機來自一句話朱立倫領導危機？國民黨：同舟回黨5萬人就是領導力展現