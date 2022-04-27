國民黨最激烈議員選區初選結果出爐！詹為元拔頭籌獲提名
2022年九合一選戰即將到來，國民黨針對地方縣市議員選戰，也開始進行黨內初選。其中台北市議員選區部分，黨內競爭最激烈的莫過於松山信義區。由於多達4名新人要爭取1個提名席次，初選過程中四人可以說是殺到見骨。而最終初選結果出爐，由國民黨前主席江啟臣的發言人詹為元順利出線。
國民黨北市黨部表示，台北市議員第三選區初選，已於24日至26二日進行電話民調，於今（27）日公布民調結果，第三選區（松山、信義）初選由詹為元勝出。松山信義第三選區，現任議員不參與初選，初選勝出者為詹為元，將與現任議員一起投入2022年底三合一第三選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。
順利獲得提名的詹為元表示，四名新人在初選過程中大家都很努力，雖然過程中大家競爭都很激烈，但在初選告一段落後，也會分別向三人請益，並學習他們厲害的地方，也希望未來能彼此互相幫忙。
至於外傳在電話民調過程中，民眾的「拒接率」很高，對此詹為元則認為，對比現任議員，新人的知名度相對較低，因此初選過程中拒絕率高是難免，不過民調公司有增加訪量，因此最後還是有達到原本預計的採樣數。
而在初選最後階段，詹為元因為有接觸到確診者而得進行居家隔離，詹也坦言就是人生際遇，當然勢必得化危機為轉機，除了加強進行網路空戰外，也很感謝黨內許多朋友能夠在最後階段，代替他到地方掃街拜票。