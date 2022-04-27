COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國民黨最激烈議員選區初選結果出爐！詹為元拔頭籌獲提名

▲國民黨松山信義區議員初選27日結果出爐，由國民黨前主席江啟臣的發言人詹為元（左二）勝出。（圖／國民黨北市黨部提供）
▲國民黨松山信義區議員初選27日結果出爐，由國民黨前主席江啟臣的發言人詹為元（左二）勝出。（圖／國民黨北市黨部提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-27 11:22:542022-04-27 11:32:47

2022年九合一選戰即將到來，國民黨針對地方縣市議員選戰，也開始進行黨內初選。其中台北市議員選區部分，黨內競爭最激烈的莫過於松山信義區。由於多達4名新人要爭取1個提名席次，初選過程中四人可以說是殺到見骨。而最終初選結果出爐，由國民黨前主席江啟臣的發言人詹為元順利出線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨北市黨部表示，台北市議員第三選區初選，已於24日至26二日進行電話民調，於今（27）日公布民調結果，第三選區（松山、信義）初選由詹為元勝出。松山信義第三選區，現任議員不參與初選，初選勝出者為詹為元，將與現任議員一起投入2022年底三合一第三選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。

順利獲得提名的詹為元表示，四名新人在初選過程中大家都很努力，雖然過程中大家競爭都很激烈，但在初選告一段落後，也會分別向三人請益，並學習他們厲害的地方，也希望未來能彼此互相幫忙。

至於外傳在電話民調過程中，民眾的「拒接率」很高，對此詹為元則認為，對比現任議員，新人的知名度相對較低，因此初選過程中拒絕率高是難免，不過民調公司有增加訪量，因此最後還是有達到原本預計的採樣數。

而在初選最後階段，詹為元因為有接觸到確診者而得進行居家隔離，詹也坦言就是人生際遇，當然勢必得化危機為轉機，除了加強進行網路空戰外，也很感謝黨內許多朋友能夠在最後階段，代替他到地方掃街拜票。

內幕／國民黨松信區議員初選殺到見骨　癥結點在黨部主委

松信議員初選比正式選戰還激烈！電話錄音、文宣都起爭議

巷仔內／初選後黨內必定分裂？關鍵在於國民黨選舉文化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.84%49.16%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀